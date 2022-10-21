Барселона — Бавария 26.10.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

26 октября, в среду, «Барселона» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТБ 2,5; Обе забьют — да.

«Барселона»

После двухматчевого противостояния с миланским «Интером» «Барселона» до предела осложнила себе борьбу за выход в плей-офф, оставив себе лишь призрачные надежды. Более того, даже в случае победы над «Баварией» каталонцы все равно досрочно вылетят из Лиги Чемпионов, если «Интер» в параллельном матче на своем поле обыграет чешскую «Викторию Пльзень». В таком исходе сомнений практически нет, так что «Барселоне», скорее всего, второй год подряд придется проводить весеннюю часть еврокубков в Лиге Европы.

Команда Хави здорово начала сезон, идя чемпионате Испании вровень с мадридским «Реалом», который в свою очередь выдал лучший старт с 1968 года. Но в октябре у каталонцев случился игровой спад, который пришелся на ряд ключевых матчей.

Сначала «Барселона» уступила «Интеру» в гостях — 0:1. Единственный гол в том матче забил турецкий полузащитник миланцев Хакан Чалханоглу, а встреча запомнилась скандальным решением арбитра не назначить пенальти в ворота хозяев за игру рукой в штрафной площади защитника «Интера» Дензела Думфриса. Хави был в ярости после игры, сказав, что его команде пришлось столкнуться с несправедливостью, которая поставила их в очень сложное турнирное положение. Также наставник каталонцев сразу послем матча заявил, что его команда обязательно выиграет в оставшихся трех матчах.

Тем больше было разочарование, когда «Барселона» не смогла обыграть итальянцев и на своем поле — драматичный матч закончился со счетом 3:3.

При этом хозяева поля уступали по ходу встречи 1:2 и 2:3, а поражение лишало «Барселону» даже математических шансов на выход в плей-офф, но дубль Роберта Левандовски спас каталонцев от поражения и оставил хоть какие-то надежды.

Польский нападающий, пожалуй, единственный в составе «Барсы», к кому не может быть никаких претензий — новичок команды забил 11 мячей в десяти играх чемпионата Испании и пять голов в четырех турах группового этапа Лиги Чемпионов. Феноменальная статистика! Отметим, что поляк преодолел отметку в 600 голов за карьеру, став в 21-м веке третьим таким футболистом после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В целом у Хави в качестве тренера пока не очень складывается именно в Лиге Чемпионов — за шесть матчей у руля «Барселоны» он добился только одной победы над «Викторией Пльзень». Так что налицо системные проблемы тренера в матчах еврокубков.

Помимо неудач в Лиге Чемпионов «Барселона» еще и проиграла в класико «Реалу» 1:3 и дала мадридцам возможность оторваться на три очка в таблице.

После этих поражений пошли разговоры об отставке Хави, но сам тренер спокоен и говорит, что его проект только строится и сейчас не время все рушить. Руководство клуба также полностью доверяет главному тренеру и уверено, что он сможет выправить ситуацию.

«Бавария»

«Бавария» одной из первой досрочно вышла в плей-офф Лиги Чемпионов: команда Юлиана Нагельсманна одержала победы во всех четырех матчах турнира.

Немцы стартовали в Лиге Чемпионов с гостевой победы над «Интером» 2:0, затем с таким же счетом обыграли на своем поле «Барселону», а спаренных матчах с «Викторией Пльзень» не оставили чехам ни единого шанса — 5:0 дома и 4:2 в гостях.

Мюнхенцы не только вышли в 15 раз подряд в плей-офф Лиги Чемпионов, но и установили рекорд турнира, одержав 11 побед подряд на групповой стадии.

Немецкая машина, как всегда, очень результативна, а лучшим снайпером команды в еврокубке на данный момент является Лерой Сане, забивший четыре мяча. Правда, футболист получил неприятную травму и, возможно, даже пропустит чемпионат мира в Катаре.

По два гола в Лиге Чемпионов забили партнеры Сане по команде Леон Горетцка и Садьо Мане.

Насколько привычно видеть «Баварию» на первом месте в группе в Лиге Чемпионов, настолько же неожиданно наблюдать выступление мюнхенцев в чемпионате Германии. После десяти туров «Бавария» занимает второе место, отставая от «Унион Берлин» на четыре очка.

В десяти турах подопечные Нагельсманна выиграли только в половине матчей, один раз уступили «Аугсбургу» (0:1) и четырежды разошлись с соперниками миром.

Особенно болезненной получилась потеря очков в Дортмунде, где «Бавария» вела 2:0 за 15 минут до конца встречи, но позволила «Боруссии» отыграться.

Впрочем, сам Нагельсманн уверен, что его команда, решив все вопросы в Лиге Чемпионов, вернется на победный путь и во внутреннем чемпионате.

«Барселона» — «Бавария» : история личных встреч

Последние матчи «Барселоны» против «Баварии» — настоящие кошмар и боль для болельщиков каталонцев. За последние два года команды встречались четыре раза в Лиге Чемпионов, и все матчи завершились уверенными победами немецкой команды.

Самое сокрушительное поражение «Бавария» нанесла «Барселоне» в 2020 году — тогда в четвертьфинале, состоявшего из пандемии из одного матча, мюнхенцы выиграли 8:2.

На следующий год команды выступали в одной группе в Лиге Чемпионов, и «Бавария» выиграла оба матча с одинаковым счетом 3:0, не пустив каталонцев в плей-офф.

Прогноз на матч «Барселона» — «Бавария»

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение хозяевам поля: в «Лиге Ставок» победа «Барселоны» оценивается в 2,43, а успех мюнхенцев — в 2,80.

Скорее всего, победная серия «Баварии» действительно прервется: вряд ли гости выставят всех сильнейших футболистов на мало значащий для них матч, а «Барселоне» победа нужнее даже больше в психологическом плане, нежели в турнирном.

Однако лучше подстраховаться и поставить на 1Х за 1,43.

Также можно смело ставить на ТБ 2,5 с коэффициентом 1,50 — команды всегда стараются показать результативный футбол.

С большой долей вероятности соперники вряд ли смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности — ставка на «Обе забьют — да» оценивается в 1,44.

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Где смотреть матч Барселона – Бавария