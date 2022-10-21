Где смотреть Барселона – Бавария, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 26 октября

В среду, 26 октября, сыграют Барселона и Бавария в 5 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Барселона – Бавария