ЦСКА о дисквалификации Федотова: «Не хотелось бы, чтобы теперь клубы сосредоточились на съемке тренеров и игроков соперника. Футбол – это эмоции»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Владимир Федотов Матч ТВ Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию Владимира Федотова по итогам дерби.

Из-за стычки с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 13-го тура Мир РПЛ тренер ЦСКА был дисквалифицирован на два матча (один – условно) и оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств. Тем более все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров еще на футбольном поле. В итоге же оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого.

При этом считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно‑следственную связь – и это было сделано.

Повторюсь, футбольный матч – это в первую очередь эмоции. Кому‑то нравится испанский темперамент, а кому‑то уральский характер – дело каждого. Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главный матч страны именно таким и должен быть.

Не хотелось бы, чтобы теперь клубы сосредоточились на съемке тренеров и игроков команды‑соперника и использовали это в качестве инструмента для дисквалификации. Верим, что до такого не дойдет», – заявил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

Дисквалификации Абаскаля и Федотова – абсурд. Теперь эмоции запрещены?

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РФС
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Владимир Федотов
Нужно было только Абаскаля
7%
Гильермо Абаскаль
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премьер-лига Россия

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