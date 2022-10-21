ЦСКА о дисквалификации Федотова: «Не хотелось бы, чтобы теперь клубы сосредоточились на съемке тренеров и игроков соперника. Футбол – это эмоции»
В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию Владимира Федотова по итогам дерби.
Из-за стычки с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 13-го тура Мир РПЛ тренер ЦСКА был дисквалифицирован на два матча (один – условно) и оштрафован на 50 тысяч рублей.
«Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств. Тем более все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров еще на футбольном поле. В итоге же оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого.
При этом считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно‑следственную связь – и это было сделано.
Повторюсь, футбольный матч – это в первую очередь эмоции. Кому‑то нравится испанский темперамент, а кому‑то уральский характер – дело каждого. Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главный матч страны именно таким и должен быть.
Не хотелось бы, чтобы теперь клубы сосредоточились на съемке тренеров и игроков команды‑соперника и использовали это в качестве инструмента для дисквалификации. Верим, что до такого не дойдет», – заявил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
Дисквалификации Абаскаля и Федотова – абсурд. Теперь эмоции запрещены?
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