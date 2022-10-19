Оренбург – ЦСКА 23.10.2022 МИР РПЛ, прогноз на футбольный матч

23 октября в Оренбурге пройдет матч 14-го тура чемпионата России по футболу. На местном стадионе «Газовик» сыграют «Оренбург» — ЦСКА. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа ЦСКА за 1,83, ТБ2,5 за 1,67, ИТБ0,5 «Оренбурга» за 1,41, обмен голами за 1,65.

К матчу с ЦСКА «Оренбург» подходит на серии из четырех хороших игр, несмотря на поражение в последней игре от «Динамо». ЦСКА без побед в двух турах, дважды сыграв вничью в столичных дерби. «Армейцы» в чемпионате проиграли «Оренбургу» всего один очный матч. Гости фавориты встречи. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА познакомит с последними результатами клубов, важными статистическими фактами, позволит оценить форму команд и выбрать верную ставку на игру РПЛ.

«Оренбург»

Гостевой матч с «Динамо» прервал серию из трех побед «газовиков». В матче со столичным клубом «Оренбург» проиграл 2:3, ведя по ходу матча в счете. Дубль в составе гостей оформил Владимир Сычевой. Форвард отметился голами на 25 и 52 минутах За «Динамо» забили Сергей Паршивлюк, Вячеслав Грулев и Роберто Фернандес. Статистические данные матча «Динамо» — «Оренбург»:

xG 0,86:1,80;

удары 10:13;

удары в створ 4:5;

угловые 7:8;

атаки 60:63;

опасные атаки 38:38;

навесы 23:27.

«Оренбург» слабо играет в гостях. Команда проиграла 6 из 7 матчей на выезде и занимает по этому показателю предпоследнее место в чемпионате. На домашней арене результаты заметно сильнее. «Газовики» пятые в РПЛ по игре дама. В 6 встречах 5 побед и 1 поражение. Разница голов 15:7. «Оренбург» набрал всего на три очка меньше чем «Зенит» на домашней арене. «Газовики» остаются единственным клубом в чемпионате, кто не играет вничью. Результаты «Оренбурга» в матчах РПЛ розыгрыша 2022/2023.

У подопечных Марцела Лички 5 побед и 5 поражений в 10-ти крайних официальных играх. Разница голов 18:27. В 9 из 10 встреч было забито 3 и более гола за игру. В рамках чемпионата России у команды 6 побед и 7 поражений. С 18 очками «Оренбург» занимает 9-е место. Отставание от топ-4 РПЛ 7 очков. Отставание от идущего пятым «Краснодара» всего три очка. Разница голов 22:31. «Оренбург» самая пропускающая команда в чемпионате России. По результативности атаки у клуба 6 результат в турнире.

Самые результативные игроки «Оренбурга» в сезоне:

Владимир Сычевой — 11 голов и 1 голевая передача;

Тимур Аюпов — 4 гола;

Джимми Марин — 3 гола и 1 голевая передача;

Лукас Вера — 4 голевые передачи.

В лазарете команды 18-летний опорный полузащитник Дмитрий Васильев. Футболист ни разу не сыграл в сезоне. Других потерь у «Оренбурга» нет.

ЦСКА

ЦСКА не проигрывает четыре матча, но две последние встречи завершились вничью. Дома армейцы сыграли 1:1 с «Динамо» и 2:2 со «Спартаком». В матче с красно-белыми ЦСКА первым открыл счет, но упустил нити игры и во втором тайме пришлось отыгрываться. Дубль в составе ЦСКА на счету Федора Чалова. Форвард забил на 17 и 70 минутах. За «Спартак» голы на счету Антона Зиньковского и Александра Соболева. Статистические показатели матч ЦСКА — «Спартак»:

xG 1,56:0,42;

удары 10:4;

удары в створ 5:4;

угловые 8:1;

атаки 78:82;

опасные атаки 41:36;

отборы 19:9.

В 10-ти последних встречах ЦСКА проиграл всего один раз, при шести победах и трех ничьих. В 6 из 7 крайних игр был обмен голами. Единственное поражение пришлось на гостевой матч с «Торпедо». У армейцев два поражения в сезоне и оба поражения гостевые. Результаты ЦСКА в чемпионате России 2022/2023.

ЦСКА прекрасно играет на домашней арене. У подопечных Владимира Федотова 5 побед и 2 ничьи. Разница голов 20:7, при 17 набранных очках. Это второй результат в чемпионате, лучше играет только «Зенит». По игре в гостях не столь впечатляющая статистика. В 6 матча по две ничьи, победы и поражения. Разница голов 6:6. С 8 очками команда на 5 месте. По 8 очков у клубов с 4 по 8 место. Всего в чемпионате третье место с 25 очками. Разница голов 26:13. У ЦСКА вторая оборона в турнире и третья атака.

Самые результативные игроки ЦСКА в сезоне:

Федор Чалов — 10 голов и 1 голевая передача;

Хесус Медина — 5 голов и 4 голевые передачи;

Хорхе Карраскаль — 5 голов и 1 голевая передача;

Константин Кучаев — 3 гола и 2 голевые передачи.

ЦСКА потерял трех игроков основного состава. Из-за травм не играют центральные защитник Игорь Дивеев и Бруно Фукс. Это приводит к экспериментам в центре обороны, что сказывается на надежности игры команды. Вне игры и полузащитник Константин Кучаев.

Личные встречи

Команды сыграли всего шесть матчей и все игры в рамках чемпионата России. ЦСКА выиграл 5 встреч, у «Оренбурга» одна победа в Москве.

Три крайние встречи прошли на ТБ2,5. Армейцы забивают в каждом матче. В четырех встречах прошла ставка на ИТБ1,5 ЦСКА.

Прогноз на матч МИР РПЛ «Оренбург» — ЦСКА

В результатах команд в последних встречах можно выделить следующие тренды:

Победа «Оренбурга» или ничья за 1,94 — в рамках РПЛ «Оренбург» не проигрывает дома в 6 из 7 игр;

ИТБ0,5 «Оренбурга» за 1,41 — голевая серия «Оренбурга» 6 домашних матчей, ЦСКА пропустил в гостях в 9 из 11 игр;

Голы в каждом тайме за 1,53 — ставка сыграла 8 крайних матчах «Оренбурга» в чемпионате.

В 14-м туре РПЛ сыграют две результативные команды. ЦСКА провел два сложных дерби, в которых мог как побеждать, так и проигрывать. У «Оренбурга» хороший настрой на игру, несмотря на гостевое поражение от «Динамо». Дома «газовики» дают бой всем соперникам. ЦСКА не так силен в гостях, но здесь будет фаворитом из-за склонности «Оренбурга» к атакующей игре. На поле будет много пространства, которое могут результативно использовать легионеры гостей. Из интересных ставок можно выбрать голы в каждом тайме. ЦСКА активно начинает матчи, а «Оренбург» может прибавлять по ходу игры. Для основного пари выберем обмен голами в сочетании с ТБ2,5. Букмекер «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,94 на этот исход. Ставка сыграла в 5 из 7 матчей «Оренбурга» в чемпионате.

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Где смотреть матч Оренбург – ЦСКА