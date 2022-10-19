Спартак — Химки прогноз на матч 23 октября РПЛ, прогноз на футбольный матч

В 14-м туре российской Премьер-лиги встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. «Спартак» идет на втором месте, «Химки» тоже, только с конца. С одной стороны, интрига исключается, потому что москвичи явно вознамерились побороться в этом году за медали и красно-черные не тот соперник, с которым можно терять очки. С другой стороны, «Химки» в случае череды поражений рискуют увязнуть на дне и не выкарабкаться. Понятно, что остается вторая половина сезона, утечет много воды, и ситуация может полностью измениться. Пока же безвыигрышная серия химчан достигла девяти матчей, а с учетом Кубка страны всех тринадцати. Две победы были одержаны на самом старте сезона, но было это как будто в другую эпоху и уж точно при других обстоятельствах. Означает ли это, что спартаковцы легко наберут три очка? К этому все идет, а как будет на самом деле, покажет матч на Открытие Арене, его начало в 16:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемая ставка: П1, Ф2 (+2), ТБ (2,5)

«Спартак» (Москва)

Уже много хороших слов сказано и в адрес главного тренера Гильермо Абаскаля, и в адрес всей команды. «Спартак» показывает добротный футбол, не сыпется, видно, во что и как стремиться играть. И, самое главное, исчезли всякие побочные вещи, отвлекающие от футбола и игроков, и болельщиков. Наконец, спустя несколько лет в отношении красно-белых можно говорить только с точки зрения игры и турнирного положения. Игра радует, тренерскому штабу удалось найти баланс между атакующими действиями и оборонительными. Забивает «Спартак» много, правда, пропускает тоже достаточно, но не критично на фоне остальных клубов. Разумеется, «Зенит» в этом плане стоит особняком. До конца первой части чемпионата москвичам осталось провести четыре игры, три из них против аутсайдеров, включая «Локомотив». Очевидно, что задача набрать максимальное количество очков и уйти на зимний перерыв на втором месте. Представляем результаты последних игр. команды.

Премьер-лига. 16.10.2022, ЦСКА — «Спартак» — 2 : 2

Премьер-лига. 09.10.2022, «Спартак» — «Крылья Советов» — 5 : 2

— «Крылья Советов» — : 2 Премьер-лига. 02.10.2022, «Нижний Новгород» — «Спартак» — 1 : 2

— 1 : Кубок России. 29.09.2022, «Спартак» — «Зенит» — 3 : 0

— «Зенит» — : 0 Премьер-лига. 18.09.2022, «Спартак» — «Локомотив» — 1 : 0

Факты и цифры

«Спартак» в этом году в родных стенах одержал 4 победы и 1 раз проиграл

Красно-белые забили 31 мяч в чемпионате и по этому показателю уступают только «Зениту»

По разнице забитых и пропущенных мячей москвичи также на втором месте — плюс 15

Лучший бомбардир команды и всего чемпионата Куинси Промес, на его счету 11 забитых мячей. Он же лидирует в качестве ассистента — 6 голевых передач

«Химки»

Подмосковные «Химки» резво начали чемпионат под руководством Сергея Юрана. Сыграли дома вничью с «Зенитом» и с крупным счетом обыграли «Нижний Новгород», добавили к этому победу над «Торпедо» в гостях. Она случилась 8 августа. С тех пор химчане смогли набрать в чемпионате только два очка, поэтому занимают вполне заслуженное место. По каким-то трудно объяснимым причинам был уволен главный тренер, его место занял Николай Писарев, но и он проработал с командой меньше месяца. Третьим наставником за неполный круг первенства стал Спартак Гогниев. Тренер очень перспективный, но пока воз и ныне там. Да и дело по большому счету не в тренерах, а в руководстве. Чехарда, безусловно, сказывается и на футболистах, нужно постоянно привыкать к новым требованиям и схемам. Отдушиной мог стать Кубок России, но и здесь у химчан сплошные неудачи, во вторник команда потерпела очередное поражение от «Локомотива». Перед вами последние результаты команды.

Кубок России. 18.10.2022, «Локомотив» — «Химки» — 1 : 0

— «Химки» — : 0 Премьер-лига. 15.10.2022, «Химки» — «Факел» — 0 : 0

Премьер-лига. 07.10.2022, «Урал» — «Химки» — 2 : 1

— «Химки» — : 1 Премьер-лига. 01.10.2022, «Химки» — ЦСКА — 1 : 2

— 1 : Кубок России. 28.09.2022, «Химки» — «Локомотив» — 0 : 5

Факты и цифры

Безвыигрышная серия «Химок» в официальных матчах насчитывает 13 матчей

На счету команды 13 забитых мячей, меньше только у московского «Торпедо»

Александр Долгов лучший бомбардир команды с 4 голами

Лучший ассистент Александр Ломовицкий — 2 голевых передачи

Самые недисциплинированные игроки Резиуан Мирзов и Захар Волков — по 4 предупреждения

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки»

«Химки» играли в Премьер-лиге несколько сезонов в нулевых годах, а потом был длительный перерыв. За это время было сыграно одиннадцать матчей с красно-белыми, в которых у них более чем трехкратное преимущество по победам.

Победы «Спартака» — 7

Победы «Химок» — 2

Ничьи — 2

Самая крупная победа «Спартака» — 5 : 1

Самая крупная победа «Химок» — 3 : 0

Интересно, что «Химки» оказались победителями первого матча этих команд в Премьер-лиге в 2007 году и последнего на сегодняшний день. «Спартак» при этом никогда не проигрывал «Химкам» на своем поле. Результаты последних пяти матчей этих команд:

Премьер-лига. 21.05.2022, «Химки» — «Спартак» — 2 : 1

— «Спартак» — : 1 Премьер-лига. 11.09.2021, «Спартак» — «Химки» — 3 : 1

Кубок «Матч Премьер». 18.07.2021, «Химки» — «Спартак» — 1 : 5

— 1 : Премьер-лига. 10.05.2021, «Спартак» — «Химки» — 2 : 1

— «Химки» — : 1 Премьер-лига. 17.10.2020, «Химки» — «Спартак» — 2 : 3

Букмекеры полностью н астороне «Спартака». «Лига Ставок» считает, что в предстоящей игре у хозяев гораздо больше шансов выиграть и предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Спартака» — 1,26

Победа «Ростова» — 11,00

Ничья — 6,40

Должно произойти что-то невероятное, чтобы подмосковные футболисты отобрали очки у фаворита предстоящего матча, поэтому считаем, что «Спартак» выиграет с преимуществом в два и более мячей.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Спартак – Химки