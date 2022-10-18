Локомотив — Динамо 22.10.2022 МИР Российская Премьер—Лига, прогноз на футбольный матч

22 октября, в субботу, московский «Локомотив» на своем поле примет земляков из «Динамо» в матче 14-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00.

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Рекомендуемые ставки: Х; ТМ 3; Обе забьют — да.

«Локомотив»

Текущий сезон — настоящая катастрофа для железнодорожников: после тринадцати туров «Локомотив» идет в зоне стыковых матчей, находясь всего в трех очках от 15-го места.

Немецкий проект в «Локомотиве» явно провалился, и после пяти поражений в РПЛ руководство РЖД надоело терпеть, отправив в отставку спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Вслед за ними из клуба ушел и председатель совета директоров Александр Плутник.

Если замена Плутнику уже нашлась — новым боссом «Локомотива» стал Юрий Нагорных — то поиски главного тренера продолжаются. По слухам им должен стать Михаил Галактионов, который сейчас трудится в «Пари НН».

Пока же «Локомотив» тренирует Андрей Федоров, который ранее руководил второй командой клуба — «Казанкой».

Дебют Федорова пришелся на дерби против «Торпедо» в «Лужниках». В случае поражения железнодорожники могли и вовсе упасть на последнее место турнирной таблицы, но, видимо, смена тренерского штаба встряхнула команду и она сумела одержать победу с минимальным счетом благодаря голу опорного полузащитника Артема Карпукаса.

При немцах «Локомотив» действительно был очень плох, а светлыми пятнами можно назвать только три разгрома также терпящих крах «Химок» (3:0 в чемпионате и 5:0 в Кубке России) и «Оренбурга» (5:1).

Сразу после матча с оренбуржцами последовала серия из пяти поражений в РПЛ, а финальной точкой стал разгром от «Сочи» в гостях — 0:4.

При таких командных результатах очень тяжело выделять кого-то из футболистов. Лучшими бомбардирами команды на данный момент являются Антон Миранчук и Иван Игнатьев — оба футболиста забили по четыре мяча. Правда, Миранчук три из своих голов забил с пенальти, а Игнатьев разразился хет-триком все в том же матче против «Оренбурга».

После смены тренерского штаба и победы над «Торпедо» игроки «Локомотива» смотрят в будущее с оптимизмом и верят, что смогут выправить ситуацию и завершить сезон на достойной ноте.

«Динамо»

Как и «Локомотив», «Динамо» переживает непростые времена и в какой-то момент все громче стали звучать разговоры, что и бело-голубым требуется замена главного тренера.

При этом динамовцы выдали свой лучший старт в Премьер-Лиге, потерпев первое поражение в чемпионате только в девятом туре в гостях от «Сочи» (1:2).

Видимо, эта неудача надломила москвичей, и затем последовали еще два поражения в чемпионате от «Зенита» (0:2) и «Ахмата» (1:2), а также упущенная победа в Фонбет Кубке России в матче с «Оренбургом» — в гостях динамовцы вели 2:0, но затем в большинстве пропустили два мяча и в итоге уступили в серии пенальти.

Перед 12-м туром многие думали, что «Динамо» ждет и четвертое поражение в чемпионате, но подопечные Славиши Йокановича неожиданно сумели поделить очки в дерби с ЦСКА — 1:1.

В последнем туре динамовцы и вовсе прервали свою безвыигрышную серию и на своем поле были сильнее «Оренбурга» — 3:2. Эта победа позволила бело-голубым подняться на восьмое место в турнирной таблице и догнать по очкам «Сочи» и «Ахмат».

Несмотря на спад, совпавший с общекомандным, лучшим бомбардиром «Динамо» остается Федор Смолов — на его счету пять точных ударов. Форвард мощно начал сезон, оформив по дублю в ворота «Торпедо» и воронежского «Факела», но затем не забивал в чемпионате более двух месяцев. Пятый гол Смолова пришелся как никогда кстати — его точный удар в матче с ЦСКА принес команде ничью.

На два мяча меньше забили другие нападающие «Динамо» Вячеслав Грулев и Константин Тюкавин.

Также стоит отметить удачные подключения к розыгрышам стандартных положений парагвайского центрального защитника Роберто Фернандеса — на счету новичка бело-голубых два точных удара головой.

«Локомотив» — «Динамо»: история личных встреч

С 2002 года команды встречались между собой 41 раз: 17 раз победу праздновал «Локомотив», 12 раз — «Динамо», в двенадцати случаях был зафиксирован ничейный результат.

В трех последних матчах команды также не смогли определить победителя. В предыдущем дерби соперники и вовсе выдали настоящий спектакль, сыграв 3:3. При этом динамовцы вели 3:1 после первого тайма, но железнодорожники, у которых, казалось бы уже нет турнирной мотивации, сумели уйти от поражения.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо»

Букмекерская контора «Лига Ставок» не видит фаворита в предстоящем матче — на победу обеих команд дается одинаковый коэффициент 2,65.

Это вполне логично, так как составы команд примерно одного уровня и оба соперника на эмоциональном подъеме после побед в предыдущем туре. Плюс наверняка пока руководящий «Локомотивом» Федоров хочет повысить свой авторитет и показать достойный результат в отведенный ему отрезок времени.

Вполне вероятно, что матч завершится ничейным исходом — такая вероятность оценивается в 3,50.

Вряд ли команды будут раскрываться и постараются сыграть понадежнее в защите, поэтому можно поставить на ТМ 3 за 1,59.

Также ожидается, что команды обменяются голами — на «Обе забьют — да» дается коэффициент 1,63.

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Где смотреть матч Локомотив – Динамо