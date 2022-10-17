Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 19.10.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

В среду, 19 октября, поклонников британского футбола ожидает матч 12 тура английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом.

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Рекомендованная ставка: Победа Тоттенхэма 2.97, ТБ 1.5 1,22

Смогут ли манкунианцы переиграть подопечных Антонио Конте, как команды справятся без Эриксена и Ришарлисона, выйдет ли Роналду в основе, забьет ли Кейн. Ответы на эти вопросы вы получите, посмотрев матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм, а наш прогноз поможет вам сделать осмысленную ставку на предстоящую игру.

Манчестер Юнайтед

«Красным дьяволам» непросто дался старт нового сезона в АПЛ. В первых двух турах манкунианцы потерпели два поражения от «Брайтона» и «Брентфорда» с общим счетом 1:6(!). Затем ситуация несколько выровнялась — подопечные тен Хаага одержали четыре победу, в том числе, переиграв «Ливерпуль» (2:1) и лидирующий в национальном первенстве «Арсенал» (3:1), затем последовало ожидаемое поражение от «Ман Сити» (3:6), а два предыдущих матча национального первенства закончились победой над «Эвертоном» (2:1) и безголевой ничьей с «Ньюкаслом» (0:0).

МЮ с 16 очками идет на пятом месте в АПЛ. Команда провела девять игр, и на 11 баллов отстает от лидирующего в первенстве «Арсенала».

Пять предыдущих матчей манкунианцев завершились следующими результатами:

Прежде чем делать ставку на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм, ознакомьтесь со следующими тенденциями, присущими команде Эрика тен Хаага:

Тоттенхэм

«Шпоры» под руководством Антонио Конте крайне стабильны в АПЛ. Тоттенхэм в стартовых десяти матчах АПЛ потерпел только одно поражение, и дважды сыграл вничью. Остальные игры команда Конте выиграла — однако лондонцы играли с по-настоящему топовыми соперниками только два раза: с «Челси» (2:2) и «Арсеналом» (1:3). Отдельно отметим и победу над крепким Брайтоном (0:1).

Что касается турнирного положения команды, то за счет стабильной игры, «шпоры» набрали значительные 23 очка и идут на третьем месте. Команда отстает от «Арсенала» на четыре балла.

Предыдущие пять матчей Тоттенхэм провел следующим образом:

При прогнозе на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм, обратим внимание на следующие статистические аспекты лондонцев:

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм

Исторически «МЮ» в матчах с «Тоттенхэмом» чаще добивается успеха. Предлагаем статистику по последним 20 очным встречам команд:

Обе команды подходят к очной встрече с кадровыми потерями — у МЮ, вероятно, не сыграет Кристиан Эриксен, а у Тоттенхэма — Ришарлисон. Впрочем, шансы обеих команд на успех равны — манкунианцы в нынешнем сезоне неплохо играют с топ-клубами, а «шпоры» в матчах с топами набрали только одно очко из шести возможных. Предположим, что игра не получится богатой на голы, а предпочтение отдадим Тоттенхэму — все-таки подопечные Конте выглядят несколько стабильнее манкунианцев.

Букмекеры предлагают на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм следующие котировки:

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Где смотреть МЮ – Тоттенхэм