Килиан Мбаппе: «Я футболист, самое важное для меня – играть и показывать максимум. Если начну распыляться, очень быстро устану»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опроверг, что хочет покинуть клуб.

Ранее появилась информация, что нападающий хочет сменить клуб из-за невыполненных обещаний руководства парижан.

«Люди могут подумать, что я связан с этой информацией, но я вообще не при чем. Я спал, а мои родные были на игре моего младшего брата, [когда эта информация появилась в медиа]. Все люди, которые заботятся обо мне, не были рядом, так что мы были в шоке от этих новостей. Пришлось с этим справляться, потому что нам предстояло провести игру [с «Бенфикой» в Лиге чемпионов].

Могу лишь сказать, что это абсолютная ложь. Я очень счастлив в «ПСЖ». Я футболист. Самое важное для меня – играть в футбол и показывать максимум на поле. Если я начну распыляться, то очень быстро устану.

Когда ты играешь за «ПСЖ», то знаешь, куда попадаешь. Здесь будет и хорошее, и плохое. К этому нужно быть готовым. Мы предупреждаем об этом всех новичков команды. Сейчас мы сконцентрированы на победах и борьбе за трофеи.

Президент Нассер Аль-Хелайфи? Я не виделся с ним. Мы встретились перед игрой с «Марселем» – он пришел, чтобы пожелать нам удачи перед матчем», – сказал Мбаппе.

Килиан Мбаппе: «Не просил об уходе из «ПСЖ» в январе, это ложь. Я счастлив»

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