Клаудиньо о голе в ворота «Пари НН»: «Мне удалась небольшая импровизация. Давно не забивал»

высказался после победы «Зенита» над (3:0) в матче Мир .

— Вы очень эмоционально отреагировали на взятие ворот. Что для вас значит этот гол?

— Я счастлив, что вновь смог отличиться и помочь команде своим результативным действием. Слишком уж давно я не забивал, долго ждал этот момент и очень хотел его приблизить. Слава богу, сегодня я был вознагражден за все усилия.

— Расскажите про гол подробнее. Со стороны показалось, что технически это был очень сложный удар.

— Думаю, мне удалась небольшая импровизация — я нашел пространство в штрафной за спинами защитников, принял и обработал мяч, подкинул его, обыграв соперника, и смог точно пробить в угол. Вратарь почти дотянулся, но удача была на моей стороне.

— Вы не забивали 2,5 месяца. Насколько это сложно психологически, и как это отражалось на уверенности в себе?

— Моя безголевая серия действительно затянулась — сначала я получил травму, потом набирал форму, и это был очень непростой период в жизни, когда я не мог полноценно помогать команде. Так что я очень ждал сегодняшний гол — и ощущаю себя очень счастливым.

— В нынешнем чемпионате России «Зенит» уже трижды сыграл вничью на выезде, но сегодня более чем убедительно набрал три очка. Что, на ваш взгляд, стало этому главной причиной?

— Думаю, командная самоотдача. Конечно, зенитовцы всегда стараются отдать на поле все силы, но порой бывают матчи, когда мяч просто не идет в ворота. Возможно, сегодня мы создали не так много голевых моментов, но забили три мяча, а иногда шансов у тебя предостаточно, но поразить ворота не удается. Так что сегодня был наш день, когда все наконец-то получилось.

— Все обратили внимание, что вы немного изменили стиль, у вас новая прическа. С чем это связано?

— Хаха! Мне иногда хочется что-то сделать со своими волосами, они довольно сухие, и порой на голове полный беспорядок. Так что я обратился к сестре за помощью, и она поработала над моей прической, сделала ее заметно лучше! Это случилось прямо накануне этого выезда, за пару дней до матча. Кажется, вышло отлично, правда (смеется)? – сказал хавбек .