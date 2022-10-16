Корнеев о матче ЦСКА – «Спартак»: «Встреча двух ветров, увидим немало голов. Шансы — 50 на 50»
Игорь Корнеев высказался в преддверии матча ЦСКА – «Спартак».
Команды встретятся сегодня в рамках 13-го тура Мир РПЛ.
– Чей состав на бумаге выглядит сильнее?
— Дело в том, что обе команды создают много моментов. При этом небезгрешны сзади, дают играть соперникам. Для меня явного фаворита в предстоящем дерби нет. Возможно, все решат какие-то нюансы.
Считаю, мы увидим немало голов. Но в какую сторону все повернется? Нет ответа. И Федотов, и Абаскаль производят очень приятное впечатление. Нас ожидает встреча двух ветров. Обе команды стараются играть в свой футбол — быстрый, современный. Шансы — 50 на 50, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».
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