высказался в преддверии матча – .

Команды встретятся сегодня в рамках 13-го тура Мир .

– Чей состав на бумаге выглядит сильнее?

— Дело в том, что обе команды создают много моментов. При этом небезгрешны сзади, дают играть соперникам. Для меня явного фаворита в предстоящем дерби нет. Возможно, все решат какие-то нюансы.

Считаю, мы увидим немало голов. Но в какую сторону все повернется? Нет ответа. И Федотов, и Абаскаль производят очень приятное впечатление. Нас ожидает встреча двух ветров. Обе команды стараются играть в свой футбол — быстрый, современный. Шансы — 50 на 50, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».