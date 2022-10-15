Карпукас уверен, что «Локо» не вылетит из РПЛ: «У нас есть все-таки класс и желание побеждать»

Хавбек «Локомотива» уверен, что клуб не вылетит из Мир .

15 октября обыграл «Торпедо» (1:0) в 13-м туре чемпионата. На данный момент команда идет на 12-м месте в таблице, но у «Крыльев Советов», идущих на 13-й строчке, есть матч в запасе.

– Ты парень, который провел в «Локомотиве» практически всю жизнь. Тебе не обидно, что вас сейчас называют претендентом на вылет?

– Мы сами довели ситуацию до этого. Конечно же, мне обидно. Я очень сильно люблю этот клуб, очень переживаю за то, что происходит. Так получилось.

– Ты уверен в том, что «Локомотив» не вылетит в этом сезоне?

– Да, я уверен в этом.

– Почему ты уверен в этом?

– Сейчас дошло до такого момента, что все должны вывозить не только на классе, но и за счет старания. У нас есть все-таки класс и желание побеждать, поэтому мы должны подниматься в турнирной таблице наверх, – сказал Карпукас.