Во сколько играют Реал Мадрид – Барселона, Ла Лига, 16 октября, время начала матча

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В воскресенье, 16 октября, сыграют Реал Мадрид и Барселона в 9 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.

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