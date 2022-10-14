Во сколько играют Реал Мадрид – Барселона, Ла Лига, 16 октября, время начала матча
В воскресенье, 16 октября, сыграют Реал Мадрид и Барселона в 9 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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