Астон Вилла – Челси 16.10.2022 АПЛ прогноз на футбольный матч

Приглашаем вас на матчи 11-го тура АПЛ, а если точнее, предлагаем вам ставки на одну из встреч этого тура – «Астон Вилла» против «Челси», Стивен Джеррард против Грэма Поттера, легендарный игрок и капитан «Ливерпуля» против тренера, поднявшего на невиданные высоты «Брайтон». Ну и Филипе Коутиньо против Жоржиньо. Громкие имена на афишах, но уровень команд очень разнится.

Джеррард работает в «Вилле» уже второй сезон, а Поттер только дебютировал на посту тренера «Челси». У них разный тренерский опыт, поскольку у Поттера за плечами «Брайтон», «Суонси Сити» и даже 7 лет в шведском «Эстерсунд», а Джеррард поработал намного меньше времени в академии «Ливерпуля» и в «Рейнджерс» вместе взятых.

И тем не менее, проблемы есть у обеих команд: Поттер ищет новый стиль игры после ухода Томаса Тухеля, а Джеррард пытается выжать максимум из команды, у которой очень серьезные проблемы в игре. Что же получится при имеющихся составах у таких тренеров?

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Рекомендуемая ставка: ничья (кэф 3.86), тотал меньше 2.5 (кэф 1.92).

Астон Вилла

Вот у «Виллы» дела идут с начала сезона очень плохо. Это выражается в виде 16-го места в АПЛ и всего 9 очков. Две победы и три ничьи в 9 играх. Куда же делось все то, что некогда было у «Виллы»? Не стоит связывать все это с тем, что замену Джеку Грилишу команда не нашла, хотя игрок такого калибра очень бы пригодился Джеррарду. На острие атаки играют не особо убедительно Олли Уоткинс и Дэнни Ингз, хотя и тот, и другой могли бы за счет игры в сборной и набраться опыта (увы, Ингзу на игры в сборной что-то не шибко везет). У Уоткинса пока голевая засуха, но он объяснил это таблоиду Express and Star тем, что слишком жадничает на поле.

В команде есть также Филиппе Коутиньо, но пока что-то он не показывает той самой барселонской игры, хотя отыграл все 9 матчей у Джеррарда в этом сезоне. Столько же провели другие номинальные полузащитники Джейкоб Рэмзи, Эмилиано Буэндиа и Джон Макгинн. 8 матчей сыграл Леон Бейли с Ямайки (привет Шамару Николсону!) В общем, Джеррарду еще думать и думать. А думать надо побыстрее, пока конкуренты не побили. К слову, в предыдущей встрече «Вилла» сыграла вничью с совершившим «айлбибэк» легендарным «Ноттингем Форест» 1:1, и гол с их стороны забил ветеран АПЛ Эшли Янг.

Челси

Что ж, чудес в исполнении тренера по фамилии Поттер мы увидели немало. Успел он обыграть дома и в гостях «Милан» в лигочемпионских баталиях: дома победил 3:0, а недавно была зафиксирована гостевая победа 2:0. Причем в гостевом случае «Милан» еще в первом тайме доигрался, оставшись вдесятером, пропустив с последующего за удалением пенальти и затем зевнув второй гол. Жоржиньо и сам отлично пасовал всю игру, и пенальти этот забил. Хотя слово «пенальти» у итальянцев с прошлой осени вызывает не самые приятные воспоминания… Да и сам Жоржиньо, по словам портала Sempre Milan, сказал, что судья хоть и по делу назначил пенальти, но удалением Фикайо Томори окончательно сломал «россонерри» игру.

Стоит отметить еще, что Поттер с командой без особых проблем раскидал «Вулверхэмптон», от крепкой обороны которого не осталось и следа: как итог 3:0 в пользу «синих». Сейчас «Челси» идет только на 4-м месте с 16 очками в активе, опережая на одно очко «МЮ» и отставая на 4 от «Тоттенхэма». Но надо помнить, что один тур полностью был перенесен, а в другом туре не сыграл свой матч как раз «Челси», так что ситуация еще более чем поправима. Если, конечно, в игре против «Астон Виллы» не случится помутнение рассудка.

Статистика

Прежде чем перейти к коэффициентам на тоталы и даже форы, проанализируем пять предыдущих встреч каждой из команд и взглянем на статистику. В зачет «Челси», как вы уже догадались, идут игры АПЛ и еврокубков. Но заметим, что эти встречи – первые пять в активе Грэма Поттера как тренера «Челси».

14 сентября. Лига чемпионов. Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург.

1:1 Ред Булл Зальцбург. 1 октября. АПЛ. Кристал Пэлас 1:2 Челси .

. 5 октября. Лига чемпионов. Челси 3:0 Милан.

3:0 Милан. 8 октября. АПЛ. Челси 3:0 Вулверхэмптон.

3:0 Вулверхэмптон. 11 октября. Лига чемпионов. Милан 0:2 Челси.

Не хотим сглазить, но вроде как при Грэме Поттере пока что серьезные беды обходят «Челси» стороной, поскольку поражений не было. Единственная ничья зафиксирована с австрийским «Ред Буллом», да и то пока что «Челси» на первом месте идет в группе. Но в АПЛ пока не особо убедительно: «Кристал Пэлас» и Патрик Виейра пока свой потенциал не показывают, а «Вулвз» продолжают катиться вниз. По индивидуальной статистике мы имеем следующие показатели:

Рахим Стерлинг в 7 играх забил трижды и является лучшим бомбардиром клуба в АПЛ (плюс есть голевая передача). Возможно, что Поттер усилиями Стерлинга сумеет напомнить команде, что такое атакующий футбол. В Лиге чемпионов Стерлинг отличился всего один раз в 4 встречах, забив «Ред Буллу».

в 7 играх забил трижды и является лучшим бомбардиром клуба в АПЛ (плюс есть голевая передача). Возможно, что Поттер усилиями Стерлинга сумеет напомнить команде, что такое атакующий футбол. В Лиге чемпионов Стерлинг отличился всего один раз в 4 встречах, забив «Ред Буллу». Мастер передач Жоржиньо дважды забивал с пенальти за сезон: один раз забил «Милану» (это мы уже видели недавно), другой раз – на старте сезона «Эвертону». Ну и на этом все. Голевых на его счету пока нет.

дважды забивал с пенальти за сезон: один раз забил «Милану» (это мы уже видели недавно), другой раз – на старте сезона «Эвертону». Ну и на этом все. Голевых на его счету пока нет. Пьер-Эмерик Обамеянг дважды отправлял мячи в сетку ворот в Лиге чемпионов, и два раза от этого страдал «Милан». Видимо, Поттер нашел ключ к разблокировке голевого чутья бывшего «канонира». У Пьера-Эмерика еще и голевая есть на счету.

дважды отправлял мячи в сетку ворот в Лиге чемпионов, и два раза от этого страдал «Милан». Видимо, Поттер нашел ключ к разблокировке голевого чутья бывшего «канонира». У Пьера-Эмерика еще и голевая есть на счету. Кепа в Лиге чемпионов пропустил всего дважды, но в обоих случаях команда потеряла очки: в одном еще и осталась у разбитого загребского корыта. В АПЛ его место чаще занимает Эдуар Менди: в 6 играх у Менди 9 пропущенных. В принципе, у топовых вратарей АПЛ обычно требуется 8 или 9 игр, чтоб до такого дойти… но никак не 6.

Еврокубки команде Джеррарда в этом году не светят, поэтому мы учитываем только игры АПЛ. Забегая вперед, скажем: «Вилла» не проигрывает 4 матча подряд, но не спешите этому радоваться.

31 августа. Арсенал 2:1 Астон Вилла .

. 3 сентября. Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити.

1:1 Манчестер Сити. 16 сентября. Астон Вилла 1:0 Саутгемптон.

1:0 Саутгемптон. 2 октября. Лидс 0:0 Астон Вилла .

. 10 октября. Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла.

Теперь понятно, почему не стоит так спешить. Всего одна победа над «Саутгемптоном», который все еще не пришел в себя после нежданной победы над тем самым «Челси». Ну и ничья с «Ман Сити» в активе. Ну и на этом все: остальное не внушает никакого доверия. Даже вернувшийся из небытия «Ноттингем Форест» дома не уступил Джеррарду. Индивидуальная статистика и вовсе удручает.

Всего семь голов забито командой в АПЛ. Имена забивавших: Джейкоб Рэмзи , Олли Уоткинс , Эмилиано Буэндиа , Дуглас Луис , Дэнни Ингз , Леон Бэйли , Эшли Янг .

, , , , , , . Отчасти лидером можно считать Уоткинса, который отдал две голевые передачи. По одной у Рэмзи и Бэйли.

Сам Джейкоб Рэмзи еще доигрался до 4 желтых карточек за 9 матчей. Три карточки у Джона Макгинна . Всего в этом сезоне игроки заработали 23 желтых карточки, хотя красных еще не было.

. Всего в этом сезоне игроки заработали 23 желтых карточки, хотя красных еще не было. Эмилиано Мартинес стоит на воротах все 9 матчей и пропустил уже 11 голов.

По этой статистике уже понятно, какая пропасть в игровом плане между участниками предстоящей встречи. Одна команда, можно сказать, заехала в пит-стоп. Вторая если и не буксует на старте, то как минимум отстает на круг при таком движении.

Прогноз

Обратимся к букмекерам за коэффициентами. В процентном соотношении шансы на победу «Челси» составляют 53%, что выражается кэфом 1.825. На ничью предлагается кэф 3.84 (или 26%). На победу «Виллы» идет кэф 4.56 или 21%. Пропасть не такая, конечно, как между условным «Манчестер Сити» и «Фулхэмом» (к слову, у «Сити» Джеррард очки отнял), но фаворит более-менее очевиден.

Исходя из того, что общий тотал больше 2.5 «Челси» пробивал трижды в предыдущих матчах, логично подумать и о такой ставке: кэф на нее составляет хорошие 1.98. Но есть кэф 1.92 и на тотал меньше этой отметки, поскольку «Вилла» особо не старалась в своих встречах, пытаясь больше бороться за результат. Один раз он был пробит, когда Джеррард проиграл Артете. Ну и все.

В плане форы можно взять (+1.5) у «Виллы» с кэфом 1.35. В вопросе того, кто откроет счет, можно поставить на «Челси» с кэфом 1.62 (четыре раза открывали счет в пяти недавних встречах): любителям фантастики предлагается «Вилла» с кэфом 2.77 (открывала счет только в победном матче против «Саутгемптона»).

И все же здесь мы рискнем и поставим на ничью: даже при текущем турнирном положении хозяева не победят, но и не могут взять и просто слить игру. У «Челси» ведь тоже не все гладко в АПЛ. Будем уповать на то, что Макгинн и компания в обороне сыграют четко: если и первыми пропустят, то смогут сравнять. Оборона ведь у «Челси» уже не так крепка, как при Тухеле.

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Где смотреть матч Астон Вилла – Челси