Аллегри вряд ли уволят из «Ювентуса» до конца 2022 года

, скорее всего, не уйдет из до конца этого года.

Туринская команда проиграла (0:2) в 9-м туре Серии А и идет на 8-м месте в таблице, отставая от лидирующего на 10 очков.

Руководство «бьянконери» солидарно с тренером, что многие футболисты на старте сезона играют не на своем уровне.

Тем не менее до конца года Аллегри уволен не будет, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Это связано с большой компенсацией, которую клуб должен будет выплатить тренеру в случае отставки.

В ноябре руководство «Юве» оценит результаты команды. Поменять позицию боссов клуба может риск непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, что повлечет за собой серьезные финансовые потери.