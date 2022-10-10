Милан — Челси 11.10.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

11 октября, во вторник, итальянский «Милан» на своем поле примет английский «Челси» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: 1Х; ТМ 2,5; Обе забьют — да.

«Милан»

Менее чем через неделю после первого матча между этими соперниками в Лондоне «Милан» постарается взять реванш у «Челси» за разгром со счетом 0:3.

Это поражение стало для итальянцев первым в Лиге Чемпионов: до этого подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью с австрийским «Зальцбургом» (1:1), а затем уже на своем поле были сильнее загребского «Динамо» (3:1).

К первому матчу с «Челси» итальянская команда подошла обескровленной — принять участие в игре не могли целый ряд ключевых футболистов: вратарь Майк Меньян, защитники Алессандро Флоренци, Давиде Калабриа, Симон Кьер и Тео Эрнандес, полузащитники Алексис Салемакерс и нападающий Жуниор Мессиас.

Особенно от эпидемии травм пострадала защитная линия итальянцев, которые как могла сдерживала натиск «Челси», но все-таки три мяча гости пропустили.

Во многом от того, сколько и кто именно из футболистов успеет восстановиться к ответному матчу с «Челси», и будет зависеть судьба встречи и даст ответ на вопрос сумеет ли «Милан» реабилитироваться за первое с 2014 года крупное поражение в Лиге Чемпионов.

При этом миланцам перед игрой в Лиге Чемпионов предстоит еще один важный матч — в рамках Серии А красно-черные на своем поле примут «Ювентус».

В чемпионате Италии команда Пиоли после восьми туров делит четвертое место с римским «Лацио», отставая от лидирующего «Наполи» на три очка.

Именно от команды Лучано Спаллетти «Милан» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на своем поле 1:2.

Уже в следующем туре действующие чемпионы Италии были близки к еще одной потере очков в сумасшедшем гостевом матче с «Эмполи». До 92-й минуты гости вели 1:0, затем хозяевам удалось отыгрыться, но миланцам хватило добавленного времени, что забить еще дважды — как итог 3:1.

Главными действующими лицами в атаке «Милана» являются Оливье Жиру и Рафаэл Леау — француз и португалец забили по четыре мяча. На один гол меньше у хорвата Анте Ребича.

В Лиге Чемпионов в активе миланцев четыре гола, половина из которых приходится на Алексиса Салемакерса. Еще по мячу забили Жиру и Томмазо Побега.

«Челси»

Новый розыгрыш Лиги Чемпионов начался для «Челси» с потери главного тренера — именно после поражения в первом туре руководство клуба отправило в отставку Томаса Тухеля.

Тот матч англичане проиграли в гостях загребскому «Динамо» с минимальным счетом после гола Мислава Оршича в начале встречи.

Уже под руководством нового главного тренера Грэма Поттера «Челси» не смог выиграть и во втором матче Лиги Чемпионов, поделив очки на своем поле с «Зальцбургом», — 1:1.

Лондонцы вели в счете благодаря голу Рахима Стерлинга, но за 15 минут до конца упустили победу, чем сильно усложнили себе жизнь в группе.

Поэтому подопечным Поттера как воздух необходимо было обыгрывать ослабленный травмами «Милан», что они уверенно и сделали благодаря точным ударам Уэсли Фофана, Пьера-Эмерика Обамеянга и Риса Джеймса.

После трех туров «Челси» с четырьмя очками занимает второе место в группе, опережая «Милан» за счет победы в личной встрече.

В Английской Премьер-Лиге Поттер в качестве главного тренера провел только один матч и также добился победы над «Кристал Пэлас» в гостях со счетом 2:1. При этом лондонцы забили победный гол на 90-й минуте после удара Конора Галлахера.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» идет пятым, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков и находясь всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов. Примечательно, что сейчас четвертое место занимает бывший клуб Поттера «Брайтон».

В отличие от «Милана» у «Челси» практически нет кадровых потерь перед игрой в Италии: Нголо Канте уже давно травмирован, и команда привыкла играть без него. Также не сыграет в Милане Фофана — автор первого гола матча в Лондоне получил травму колена и пропустит от 4 до 6 недель.

Прогноз на матч «Милан» — «Челси»

Предстоящая встреча будет определяющей для обеих команд, проигравший в нем до предела усложнит себе борьбу за выход в плей-офф.

Фаворитом встречи по мнению букмекеров является «Челси» — на их победу компания Winline дает коэффициент 2,32, а успех хозяев оценивается в 3.

Вполне вероятно, что встреча закончится ничейным исходом, но лучше подстраховаться и поставить на 1Х за 1,59.

Также команды, скорее всего, постараются понадежнее сыграть в обороне, и вряд ли в матче будет забито много голов — можно сделать ставку на ТМ 2,5 за 1,83.

Также аналитики склоняются к тому, что команды все-таки обменяются голами — на «Обе забьют — да» можно сделать ставку с коэффициентом 1,73.

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Где смотреть Милан – Челси