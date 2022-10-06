Ибраимов вернулся в тренерский штаб «Астаны». Ранее он работал в столичном клубе со Стойловым (KazFootball)

На должность тренера по физической подготовке «Астаны» назначен болгарский специалист Саид Ибраимов. Об этом сообщил KazFootball.kz.

Ранее Ибраимов работал на той же должности в костанайском «Тоболе» и «Астане», а также входил в тренерский штаб Станимира Стойлова в сборной Казахстана.

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