Ибраимов вернулся в тренерский штаб «Астаны». Ранее он работал в столичном клубе со Стойловым (KazFootball)
На должность тренера по физической подготовке «Астаны» назначен болгарский специалист Саид Ибраимов. Об этом сообщил KazFootball.kz.
Ранее Ибраимов работал на той же должности в костанайском «Тоболе» и «Астане», а также входил в тренерский штаб Станимира Стойлова в сборной Казахстана.
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