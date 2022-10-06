Митрофанов утвержден генсеком РФС, Алаев – вице-президентом

Теги РФС Максим Митрофанов Александр Алаев Футбол

Исполком РФС утвердил Максима Митрофанова в качестве генерального секретаря.

Он был назначен исполняющим обязанности генсека в середине августа, сменив в этой должности Александра Алаева, который был избран президентом Мир РПЛ.

Ранее Митрофанов был заместителем генсека – директором по развитию РФС. До этого менеджер работал гендиректором «Зенита».

Также в среду Алаев был утвержден в качестве вице-президента РФС и включен в бюро исполкома.

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