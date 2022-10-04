«Интер» и «Барса» борются за 2-е место в группе ЛЧ, а вы – за джекпот 450 млн рублей от «Лиги Ставок»

«Интер» принимает «Барселону» в 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Миланцы в этом сезоне играют бескомпромиссно: ни одной ничьей, но уже 5 поражений во всех турнирах, в том числе от «Баварии» в ЛЧ. «Барса» тоже не справилась с мюнхенцами, однако все остальные матчи, помимо нулей с «Райо» на старте Ла Лиги, команда Хави выиграла.

В предстоящей встречи букмекеры видят каталонский клуб большим фаворитом: коэффициент на победу «Барсы» составляет 1,84, тогда как на «Интер» можно поставить с кэфом 4,10, а на ничью взять за 3,95. Роберт Левандовски открывал счет в двух последних матчах «Барселоны», так первый гол в матче от поляка за 3,50 смотрится интересным вариантом.

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