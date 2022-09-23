Болельщики «Зенита» смогут получать кешбэк 10% за билеты на матчи Мир РПЛ

присоединился к проекту платежной системы «Мир» и . До 13 ноября 2022 года за онлайн-оплату билетов на матчи Мир Российской Премьер-лиги национальной платежной картой можно будет получить кешбэк 10%. Совместная акция запущена в рамках сотрудничества Российской Премьер-лиги и платежной системы «Мир».

Покупка билетов с кешбэком сегодня доступна на матчи еще 14 клубов – «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Торпедо», ЦСКА, «Крыльев Советов», «Краснодара», «Сочи», «Факела», «Пари НН», «Урала», «Химок», «Оренбурга» и «Ахмата».

Чтобы получить кешбэк, нужно зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы, там же доступна и другая информация о проекте.

Для посещения матчей «Ростова», «Сочи», «Урала», «Пари НН» и «Крыльев Советов» необходима карта болельщика (Fan ID).