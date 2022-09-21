Французский KFC извинился за слова вице-президента о капризничающем Мбаппе: «Это личное мнение, которое не отражает позицию компании»

Компания KFC извинилась за слова вице-президента французского отделения о Килиане Мбаппе.

Напомним, Ален Бераль, Вице-президент французского отделения KFC, комментируя претензии футболиста к договору об имиджевых правах игроков сборной Франции, заявил, что нападающий «ПСЖ» капризничает.

«Это личное мнение, которое никоим образом не отражает позицию компании. Мы сожалеем о словах, которые были сказаны вчера и появились в СМИ сегодня утром.

Французское отделение KFC также хотело бы уточнить, что Ален Бераль говорил не от имени компании, а в контексте частной беседы во время мероприятия, связанного с его обязанностями как президента Национальной баскетбольной лиги.

Партнерство, заключенное между KFC и Федерацией футбола , всегда было поводом для гордости в нашей компании. KFC полностью уверена в способности предложить удовлетворительные решения для всех своих партнеров, а также для игроков, включая , – говорится в пресс-релизе компании.