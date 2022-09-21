Интер — Барселона прогноз на матч 4 октября Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

После жеребьевки Лиги Чемпионов группа С изначально представлялась группой смерти, но уже после двух туров стало понятно, что таковой она станет только для пльзеньской «Виктории». Мюнхенская «Бавария» подтвердила статус фаворита, поочередно обыграв основных конкурентов «Интер» в гостях и «Барселону» в домашнем поединке. Два подряд матча этих команд между собой, скорее всего, определят, кто продолжит борьбу в плей-офф главного европейского клубного турнира, а кто отправится в Лигу Европы. Пока турнирная ситуация и календарь игр складывается в пользу каталонского клуба, поэтому миланцам победа в этом матче будет необходима как воздух. В обоих клубах много представителей сборных своих стран. Важно будет, в какой форме они вернутся после матчей национальных команд. Все это мы увидим из трансляции со стадиона Джузеппе Меацца, начало матча в 22:00 по московскому времени.

Рекомендуемая ставка: победа Барселона и тотал больше 2,5.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

«Интернационале» (Милан)

«Интер» в начале сезона лихорадит, команда совершенно не похожа на себя и оставляет удручающее впечатление от своей игры. Учитывая, что у черно-синих один из сильнейших составов в Серии А, если не самый сильный, то вскоре вполне могут последовать оргвыводы. В чемпионате Италии три поражения после семи туров, в Лиге Чемпионов домашнее поражение от «Баварии». Может быть, пауза подоспела как раз вовремя, чтобы можно было осуществить перезагрузку, прежде всего, в головах игроков. Последний матч с «Удинезе» это квинтэссенция всех проблем команды. Прежде всего ужасные действия в обороне, «Интер» пропустил 11 мячей, больше только у аутсайдеров. Нападающие действуют по настроению. Можно было бы списать проблемы на отсутствие травмированного Лукаку, но те же игроки в атаке были и в прошлом сезоне. Болельщики ждут предстоящую игру с «Барселоной» с большим опасением. Вот последние результаты команды.

Серия А. 03.09.2022, «Удинезе» — «Интер» — 3 : 1

— «Интер» — : 1 Лига Чемпионов. 13.09.2022, «Виктория» — «Интер» — 0 : 2

— 0 : Серия А. 10.09.2022, «Интер» — «Торино» — 1 : 0

— «Торино» — : 0 Лига Чемпионов. 07.09.2022, «Интер» — «Бавария» — 0 : 2

— 0 : Серия А. 03.09.2022, «Милан» — «Интер» — 3 : 2

Факты и цифры

В Лиге Чемпионов за последние четыре года «Интер» только однажды смог выйти из группы в плей-офф

Лучшим бомбардиром «Интера» в прошлом году стал Эдин Джеко с 3 мячами, сейчас на его счету 1 гол, также как и у Дензела Дюмфриса

На счету Джеко в этом розыгрыше 1 результативная передача

Три игрока «Интера» после двух матчей имеют по одному предупреждению

«Барселона»

Каталонцы под руководством Хави все больше и больше напоминают себя прежних. В Примере начав чемпионат с ничьей, в дальнейшем команда одержала пять побед подряд. Лучше результат только у «Реала», который вообще очков пока не терял. Другая ситуация в Лиге Чемпионов. Если матч с «Викторией» можно вынести за скобки, на своем поле была одержана уверенная победа, то в гостях от матча с «Баварией» болельщики сине-гранатовых ждали явно большего. В общем и смотрелась «Барселона» весь первый тайм вполне уверенно, создавала голевые моменты, но все закончилось в первые минуты второй половины игры, когда мюнхенцы смогли забить два мяча. Стало окончательно понятно, что основной конкурент «Барсы» за выход в плей-офф «Интер», поэтому взять очки в Милане будет большим подспорьем для дальнейшего продолжения борьбы. К тому же, как мы видим, если каталонцы на ходу, то миланский клуб сейчас далеко не в лучших кондициях. Перед вами пять последних результатов «Барселоны».

Ла Лига. 17.09.2022, «Барселона» — «Эльче» — 3 : 0

— «Эльче» — : 0 Лига Чемпионов. 13.09.2022, «Бавария» — «Барселона» — 2 : 0

— «Барселона» — : 0 Ла Лига. 10.09.2022, «Кадис» — «Барселона» — 0 : 4

— 0 : Лига Чемпионов. 07.09.2022, «Барселона» — «Виктория» — 5 : 1

— «Виктория» — : 1 Ла Лига. 03.09.2022, «Севилья» — «Барселона» — 0 : 3

Факты и цифры

В Примере у «Барселоны» самая результативная атака — 18 забитых мячей и самая надежная оборона — 1 пропущенный мяч

В Лиге Чемпионов лучший бомбардир Роберт Левандовский, на его счету 3 гола.

Лучший ассистент с 2 голевыми передачами Усман Дембеле

Лишь один игрок получил предупреждение в первых двух матчах — Серхио Бускетс

Прогноз на матч «Интернационале» — «Барселона»

Команды играют между собой начиная с 1959 года, поначалу это были исключительно встречи в Кубке УЕФА. В новом веке «Интер» и «Барселона» стали пересекаться только в Лиге Чемпионов. Всего сыграно 16 матчей и пятикратное преимущество по победам на счету каталонцев.

Победы «Интера» — 2

Победы «Барселоны» — 10

Ничьи — 4

Самая крупная победа «Интера» — 3 : 1

Самая крупная победа «Барселоны» — 5 : 0

Анализируя результаты поединков, можно констатировать, что сине-гранатовые для «Интера» один из самых неудобных соперников. Последнюю победу н асвоем поле черно-чиние одержали в 2010 году в сезон своего триумфа в Лиге Чемпионов.

Лига Чемпионов. 10.12.2019, «Интер» — «Барселона» — 1 : 2

— 1 : Лига Чемпионов. 02.10.2019, «Барселона» — «Интер» — 2 : 1

— «Интер» — : 1 Лига Чемпионов. 06.11.2018, «Интер» — «Барселона» — 1 : 1

Лига Чемпионов. 24.10.2018, «Барселона» — «Интер» — 2 : 0

— «Интер» — : 0 Лига Чемпионов. 28.04.2010, «Барселона» — «Интер» — 1 : 0

Учитывая результаты команд, а также разговоры о том, что Симоне Индзаги может быть уволен, букмекеры отдают преимущество «Барселоне». Коэффициенты варьируются.

на победу «Интера» от 4,00 до 4,50

на победу «Барселоны» от 1,75 до 1,86

ничья от 3,80 до 4,25

ТМ 2,5 — от 2,13 до 2,36

ТБ 2,5 — от 1,61 до 1,73

Вряд ли «Интер» в своем нынешнем состоянии сможет предложить дружине Хави какие-то контраргументы, поэтому предлагаем поставить на победу сине-гранатовых и тотал больше 2,5.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть Интер – Барселона