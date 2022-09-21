Интер — Барселона прогноз на матч 4 октября Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

После жеребьевки Лиги Чемпионов группа С изначально представлялась группой смерти, но уже после двух туров стало понятно, что таковой она станет только для пльзеньской «Виктории». Мюнхенская «Бавария» подтвердила статус фаворита, поочередно обыграв основных конкурентов «Интер» в гостях и «Барселону» в домашнем поединке. Два подряд матча этих команд между собой, скорее всего, определят, кто продолжит борьбу в плей-офф главного европейского клубного турнира, а кто отправится в Лигу Европы. Пока турнирная ситуация и календарь игр складывается в пользу каталонского клуба, поэтому миланцам победа в этом матче будет необходима как воздух. В обоих клубах много представителей сборных своих стран. Важно будет, в какой форме они вернутся после матчей национальных команд. Все это мы увидим из трансляции со стадиона Джузеппе Меацца, начало матча в 22:00 по московскому времени.
Рекомендуемая ставка: победа Барселона и тотал больше 2,5.
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«Интернационале» (Милан)
«Интер» в начале сезона лихорадит, команда совершенно не похожа на себя и оставляет удручающее впечатление от своей игры. Учитывая, что у черно-синих один из сильнейших составов в Серии А, если не самый сильный, то вскоре вполне могут последовать оргвыводы. В чемпионате Италии три поражения после семи туров, в Лиге Чемпионов домашнее поражение от «Баварии». Может быть, пауза подоспела как раз вовремя, чтобы можно было осуществить перезагрузку, прежде всего, в головах игроков. Последний матч с «Удинезе» это квинтэссенция всех проблем команды. Прежде всего ужасные действия в обороне, «Интер» пропустил 11 мячей, больше только у аутсайдеров. Нападающие действуют по настроению. Можно было бы списать проблемы на отсутствие травмированного Лукаку, но те же игроки в атаке были и в прошлом сезоне. Болельщики ждут предстоящую игру с «Барселоной» с большим опасением. Вот последние результаты команды.
- Серия А. 03.09.2022, «Удинезе» — «Интер» — 3 : 1
- Лига Чемпионов. 13.09.2022, «Виктория» — «Интер» — 0 : 2
- Серия А. 10.09.2022, «Интер» — «Торино» — 1 : 0
- Лига Чемпионов. 07.09.2022, «Интер» — «Бавария» — 0 : 2
- Серия А. 03.09.2022, «Милан» — «Интер» — 3 : 2
Факты и цифры
- В Лиге Чемпионов за последние четыре года «Интер» только однажды смог выйти из группы в плей-офф
- Лучшим бомбардиром «Интера» в прошлом году стал Эдин Джеко с 3 мячами, сейчас на его счету 1 гол, также как и у Дензела Дюмфриса
- На счету Джеко в этом розыгрыше 1 результативная передача
- Три игрока «Интера» после двух матчей имеют по одному предупреждению
«Барселона»
Каталонцы под руководством Хави все больше и больше напоминают себя прежних. В Примере начав чемпионат с ничьей, в дальнейшем команда одержала пять побед подряд. Лучше результат только у «Реала», который вообще очков пока не терял. Другая ситуация в Лиге Чемпионов. Если матч с «Викторией» можно вынести за скобки, на своем поле была одержана уверенная победа, то в гостях от матча с «Баварией» болельщики сине-гранатовых ждали явно большего. В общем и смотрелась «Барселона» весь первый тайм вполне уверенно, создавала голевые моменты, но все закончилось в первые минуты второй половины игры, когда мюнхенцы смогли забить два мяча. Стало окончательно понятно, что основной конкурент «Барсы» за выход в плей-офф «Интер», поэтому взять очки в Милане будет большим подспорьем для дальнейшего продолжения борьбы. К тому же, как мы видим, если каталонцы на ходу, то миланский клуб сейчас далеко не в лучших кондициях. Перед вами пять последних результатов «Барселоны».
- Ла Лига. 17.09.2022, «Барселона» — «Эльче» — 3 : 0
- Лига Чемпионов. 13.09.2022, «Бавария» — «Барселона» — 2 : 0
- Ла Лига. 10.09.2022, «Кадис» — «Барселона» — 0 : 4
- Лига Чемпионов. 07.09.2022, «Барселона» — «Виктория» — 5 : 1
- Ла Лига. 03.09.2022, «Севилья» — «Барселона» — 0 : 3
Факты и цифры
- В Примере у «Барселоны» самая результативная атака — 18 забитых мячей и самая надежная оборона — 1 пропущенный мяч
- В Лиге Чемпионов лучший бомбардир Роберт Левандовский, на его счету 3 гола.
- Лучший ассистент с 2 голевыми передачами Усман Дембеле
- Лишь один игрок получил предупреждение в первых двух матчах — Серхио Бускетс
Прогноз на матч «Интернационале» — «Барселона»
Команды играют между собой начиная с 1959 года, поначалу это были исключительно встречи в Кубке УЕФА. В новом веке «Интер» и «Барселона» стали пересекаться только в Лиге Чемпионов. Всего сыграно 16 матчей и пятикратное преимущество по победам на счету каталонцев.
- Победы «Интера» — 2
- Победы «Барселоны» — 10
- Ничьи — 4
- Самая крупная победа «Интера» — 3 : 1
- Самая крупная победа «Барселоны» — 5 : 0
Анализируя результаты поединков, можно констатировать, что сине-гранатовые для «Интера» один из самых неудобных соперников. Последнюю победу н асвоем поле черно-чиние одержали в 2010 году в сезон своего триумфа в Лиге Чемпионов.
- Лига Чемпионов. 10.12.2019, «Интер» — «Барселона» — 1 : 2
- Лига Чемпионов. 02.10.2019, «Барселона» — «Интер» — 2 : 1
- Лига Чемпионов. 06.11.2018, «Интер» — «Барселона» — 1 : 1
- Лига Чемпионов. 24.10.2018, «Барселона» — «Интер» — 2 : 0
- Лига Чемпионов. 28.04.2010, «Барселона» — «Интер» — 1 : 0
Учитывая результаты команд, а также разговоры о том, что Симоне Индзаги может быть уволен, букмекеры отдают преимущество «Барселоне». Коэффициенты варьируются.
- на победу «Интера» от 4,00 до 4,50
- на победу «Барселоны» от 1,75 до 1,86
- ничья от 3,80 до 4,25
- ТМ 2,5 — от 2,13 до 2,36
- ТБ 2,5 — от 1,61 до 1,73
Вряд ли «Интер» в своем нынешнем состоянии сможет предложить дружине Хави какие-то контраргументы, поэтому предлагаем поставить на победу сине-гранатовых и тотал больше 2,5.
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