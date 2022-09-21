Ливерпуль – Рейнджерс 04.10.2022 Лига Чемпионов УЕФА, прогноз на футбольный матч

4 октября возобновляются матчи еврокубковых футбольных турниров: в этот день пройдут 8 встреч Лиги чемпионов УЕФА. Наше внимание будет приковано к матчу английского «Ливерпуля» и шотландского «Рейнджерс», которые в минувших сезонах заняли 2-е места в своих чемпионатах. Абстрагируясь от нефутбольных событий в Великобритании, попробуем определить, сможет ли «Рейнджерс» дать бой именитому английскому гранду.

Рекомендуемая ставка: тотал «Ливерпуля» больше 2.5 (кэф 1.668) или больше 3.5 (кэф 2.75), первый гол «Ливерпуля» до 15-й минуты (кэф 3.24) или между 16-й и 30-й (кэф 2.5).

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Ливерпуль

Нет нужды объяснять, в какое время сейчас живет Великобритания. Матчи Английской Премьер-Лиги были перенесены в связи со смертью и похоронами королевы Елизаветы II, поэтому пока не ясно, когда возобновится розыгрыш АПЛ и когда пройдет первый при новом короле Карле III тур чемпионата Англии. Даже гимн Лиги чемпионов УЕФА на матчах не исполнялся, хотя с трибун английские (и не только) болельщики пели национальный гимн Великобритании.

В связи с этими событиями и календарем игр национальных сборных (привет от Лиги Наций) вплоть до 1 октября у «Ливерпуля» не будет вообще никаких матчей: в тот день будет матч против «Брайтона» в АПЛ. А это дает уйму времени Юргену Клоппу на подготовку к еврокубковым баталиям.

Пока что по итогам двух туров «красные» идут на втором месте в группе A Лиги чемпионов, что крайне неожиданно. Хотя это следствие того, что вытворил «Наполи» в первом туре с Клоппом и компанией: команда Лучано Спаллетти разнесла мерсисайдцев 4:1. Ну а во втором туре «Ливерпуль» с большим трудом взял верх над «Аяксом», вырвав победу 2:1 только в конце благодаря голу Жоэля Матипа. В третьем туре противник должен быть не таким сильным, но до этого матча еще как до луны.

Рейнджерс

В Шотландии реакция на минувшие события была крайне неоднозначная. Если «Рейнджерс» перед матчем с «Наполи» подготовил огромный баннер с британским флагом и силуэтом королевы, то фанаты «Селтика» на матче с «Шахтером» в резких высказываниях и выражениях не стеснялись. Причины того уходят корнями в британскую и ирландскую историю, и описывать это долго. Скажем только, что взгляды «Селтика» и «Рейнджерс» в подобных вопросах можно по-английски назвать словом «polar» (диаметрально противоположны).

Но играть против «Ливерпуля» будет не «Селтик», сидящий в Лиге Европы, а «Рейнджерс» с Джованни ван Бронкхорстом на посту главного тренера – в прошлом году он сменил Стивена Джеррарда, который руководит теперь «Астон Виллой». Ну и если в чемпионате Шотландии борьба еще более-менее упорная в стратегическом плане у «рейнджеров», то в еврокубках дела идут очень паршиво. Паршиво в том смысле, что разница мячей составляет 0:7 по сумме двух туров: четырежды шотландцы пропустили от «Аякса» и трижды от «Наполи».

Возможно, придется фанатам из Глазго процитировать саркастическую фразу «Спасибо за евросезон» или «Спасибо за евровесну». Потому что при такой игре после третьего тура с высокой долей вероятности шотландцам придется «сворачивать лавочку» и забыть даже про Лигу Европы. Очень сомнительно, чтобы потенциальный обладатель 3-го места дал бы какую-нибудь фору команде из Глазго.

Статистика

Итак, статистику по двум минувшим лигочемпионским матчам группового этапа все знают. А что же обстоит в целом со статистикой по играм у обеих команд в их национальных чемпионатах?

«Ливерпуль»: 6 матчей в АПЛ, 2 победы, 3 ничьи, 2 поражения.

Предыдущая встреча в АПЛ состоялась против «Эвертона», счет открыт не был (0:0).



Команда идет на 8-м месте с 9 очками и пока вне зоны еврокубков. Но с учетом перенесенных матчей ситуация может измениться.



О том, когда будут игры АПЛ против «Челси» и «Вулвз», мы узнаем очень скоро.

«Рейнджерс»: 7 матчей в Шотландской Высшей Лиге, 5 побед, одна ничья, одно поражение.

В предыдущем туре чемпионата Шотландии обыгран «Данди Юнайтед» со счетом 2:1.



Команда идет на втором месте с 16 очками, отставая на 2 очка от «Селтика».



Кстати, в недавней личной встрече 6-го тура чемпионата Шотландии они проиграли «бело-зелёным» со счётом 0:4.



А в Лиге чемпионов «рейнджеры» сыграли еще в третьем раунде, выбив оттуда бельгийский «Юнион» и выиграв в четвертом раунде бой против «ПСВ».

Явными игровыми лидерами у «Ливерпуля» являются следующие футболисты:

Виргил ван Дейк : 6 игр и один гол в АПЛ, плюс 2 матча в Лиге чемпионов.

: 6 игр и один гол в АПЛ, плюс 2 матча в Лиге чемпионов. Луис Диас : 6 игр и 3 гола в АПЛ, плюс 2 матча и один гол в Лиге чемпионов.

: 6 игр и 3 гола в АПЛ, плюс 2 матча и один гол в Лиге чемпионов. Роберто Фирмино : 5 матчей и 3 гола в АПЛ, плюс 2 матча в Лиге чемпионов.

: 5 матчей и 3 гола в АПЛ, плюс 2 матча в Лиге чемпионов. Мохаммед Салах: 6 игр и два гола в АПЛ, плюс 2 матча и один гол в Лиге чемпионов.

Понятно, на кого рассчитывать в плане атакующей мощи, но в целом пока картина не радует. Возможно, что после проведения всех матчей перенесенных туров АПЛ она выровняется и станет более-менее приемлемой.

У «Рейнджерс» в плане игровой статистики выделяются следующие игроки:

Антонио Чолак : 7 игр в чемпионате Шотландии и 6 (!) голов. В Лиге чемпионов с учётом квалификации 6 игр и 3 гола.

: 7 игр в чемпионате Шотландии и 6 (!) голов. В Лиге чемпионов с учётом квалификации 6 игр и 3 гола. Джеймс Тавернье : 7 игр в чемпионате Шотландии, 2 гола и 3 голевые передачи. В Лиге чемпионов с учетом квалификации 6 игр, один гол с пенальти и одна голевая передача.

: 7 игр в чемпионате Шотландии, 2 гола и 3 голевые передачи. В Лиге чемпионов с учетом квалификации 6 игр, один гол с пенальти и одна голевая передача. Райан Кент : 5 игр в чемпионате Шотландии, 3 голевые передачи. В Лиге чемпионов с учетом квалификации 5 игр.

: 5 игр в чемпионате Шотландии, 3 голевые передачи. В Лиге чемпионов с учетом квалификации 5 игр. Коннор Голдсон: 7 игр в чемпионате Шотландии, 4 жёлтые карточки. В Лиге чемпионов с учетом квалификации 6 игр и две желтые карточки.

Ну и раз речь зашла о грубиянах, то выделим у шотландцев группу лиц:

В чемпионате Шотландии по красной карточке заработали Джонс Ландстрем и Альфредо Морелос .

и . Морелос был лучшим бомбардиром клуба в минувшем сезоне с 12 голами, но пока забил только один гол в чемпионате.

был лучшим бомбардиром клуба в минувшем сезоне с 12 голами, но пока забил только один гол в чемпионате. Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в игре против «Наполи» Джеймс Сэндс за пару минут заработал две желтых на 53-й и 55-й минутах, еще и привезя пенальти. Но если от пенальти (причем перебитого) удалось отбиться, то потом у «Рейнджерс» кончились силы, и «Наполи» забил-таки три безответных мяча.

Исходя из этих не совсем радостных для фанатов шотландцев фактов, делаем вывод: дисциплина является слабым местом «Рейнджерс». И за это можно гарантированно доиграться, что и стало ясно в минувшем лигочемпионском матче 2-го тура.

Прогноз

Коэффициенты на события этого матча здесь предоставлены конторой Лига Ставок. Явный фаворит в лице «Ливерпуля» здесь очевиден: просто скажем, что на ничью кэф составляет 8.2. Короче, шансов у «Рейнджерс» нет и не предвидится: при более высоком по сравнению с условным тираспольским «Шерифом» классе играют они не ахти.

В плане тотала наиболее выгодным является тотал или больше 3.5 (кэф 1.94), или меньше 3.5 (кэф 1.96). Первому может способствовать дурная статистика тоталов «Рейнджерс» в трех из четырех недавних встреч (да, они тогда и «Селтику» 0:4 влетели!), второму – банальная лень в исполнении «Ливерпуля». Хотя, возможно, Юргену Клоппу надо размяться даже на таком противнике, который, в принципе, мог бы не затеряться в АПЛ.

Поэтому «Ливерпуль» может и раззабиваться: смело ставьте на хороший индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 (кэф 1.668) или 3.5 (кэф 2.75). Возможно, что Салах или Диас продолжат гонку бомбардиров и укрепят свои позиции голами (если кто не травмируется), а может, и Фирмино откроет счет своим голам в Лиге чемпионов. А если вы верите в быстрый гол, то это тоже хороший вариант: кэф 3.24 на первый гол «Ливерпуля» в первые 15 минут или 2.5 на гол между 16-й и 30-й минутами.

Ну а «Рейнджерс» должен молиться, чтобы вообще им удалось хоть гол забить: не будет улыбаться ван Бронкхорсту завершать евросезон с баранкой в графе забитых голов… Кэф на то, что они не смогут распечатать ворота Алиссона (индивидуальный тотал меньше 0.5), составляет 1.8.

Хотя нельзя забывать историю: «Аталанта», завалившая однажды первые три тура группового этапа, чудом выбралась из ямы и выскочила в плей-офф Лиги чемпионов. Все в руках и ногах игроков «Рейнджерс».

Рекомендуемая ставка: тотал «Ливерпуля» больше 2.5 (кэф 1.668) или больше 3.5 (кэф 2.75), первый гол «Ливерпуля» до 15-й минуты (кэф 3.24) или между 16-й и 30-й (кэф 2.5).

Где смотреть Ливерпуль.- Рейнджерс

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