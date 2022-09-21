Стоунз о Гвардиоле: «Не могу выразить словами, как его разум настроен на футбол. Через пару недель в «Сити» подумал: «Я ничего не знаю о футболе»

Защитник рассказал, как его удивил .

«Я, честно говоря, думал, что неплохо разбираюсь в футболе, когда покинул «Эвертон». Но после того, как я присоединился [к «Сити»] и начал тренироваться, то через неделю или две я подумал: «Я буквально ничего не знаю о футболе».

Его мозг и то, как он видит разные команды или тактику... я не могу выразить простыми словами то, как он это делает, то, как его разум настроен на футбол. И то, как он объясняет это нам, игрокам, – чтобы заставить нас делать то, что он хочет, то, о чем он думает, и во что он верит, – невероятно», – сказал Стоунз.

Англичанин перешел из «Эвертона» в «Манчестер Сити» в 2016 году.