«Реал» выиграл 8 матчей в сезоне, впереди – выезд к «Атлетико». Держите фрибет З000 рублей от «Фонбет» к дерби Мадрида!

«Реал» играет в гостях с «Атлетико» в 6-м туре Ла Лиги.

«Сливочные» пока не проигрывают в этом сезоне: у команды Карло Анчелотти 8 побед во всех турнирах. У подопечных Диего Симеоне дела складываются не так идеально, было и поражение в чемпионате от «Вильярреала», и выезд к «Байеру» в Лиге чемпионов закончился неудачей. Тем не менее, последняя встреча команд в минувшем сезоне завершилась победой «рохибланкос», так что легко «Реалу» не будет.

Букмекеры отдают команде Анчелотти небольшое преимущество: на победу королевского клуба можно поставить за 2,30, победа «Атлетико» оценена коэффициентом 3,10, а за ничью дают 3,45. В последних шести матчах команды не забивали больше двух мячей, так что тотал меньше 2,5 за 1,90 также выглядит интересным вариантом.

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