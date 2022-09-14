Динамо — Зенит 17.09.2022, прогноз на футбольный матч РПЛ

17 сентября, в субботу, состоится центральный матч 10-го тура Мир РПЛ — московское «Динамо» на своем поле примет санкт-петербургский «Зенит» .Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00.

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Рекомендуемая ставка: победа «Зенита»; ТМ 2,5; «Обе забьют — нет»

«Динамо»

В текущем сезоне «Динамо» получает большие порции критики за невзрачную игру, сравнивая ее с тем карнавалом, что был при Сандро Шварце. Справедливости ради надо отметить, что у нового главного тренера москвичей Славиши Йокановича в отличие Шварца теперь нет в распоряжении таких креативных футболистов в центре поля, как Себастьян Шиманьски и Никола Моро, которые перешли в «Фейеноорд» и «Болонью» соответственно.

При этом в плане результата у динамовцев не все так плохо: бело-голубые набрали 16 очков, чередуя победы и ничьи, а первое поражение в чемпионате москвичи потерпели только в прошлом туре от «Сочи» (1:2). В турнирной таблице «Динамо» идет шестым, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на 4 очка.

Перед матчем с «Зенитом» бело-голубые подняли себе настроение и одержали первую победу на групповой стадии Фонбет-Кубка России, переиграв на своем поле грозненский «Ахмат» со счетом 2:1.

«Динамо» забивает пока не очень много — всего 16 мячей в десяти турах чемпионата, а лучшим бомбардиром команды является Федор Смолов — на его счету 4 гола. Правда, нападающий все свои голы забил в первых трех турах, оформив дубли в ворота аутсайдеров «Торпедо» и «Факела», и уже «молчит» на протяжении шести туров.

Вслед за Смоловым в списке лучших бомбардиров команды идет Константин Тюкавин — на его счету три забитых мяча, в том числе победный в дерби со «Спартаком» (1:0).

«Зенит»

Команда Сергея Семака на всех порах мчится к пятому подряд чемпионству, буквально сметая соперников на своем пути. Последней жертвой петербургев в РПЛ стал «Оренбург», который пропустил в «Санкт-Петербурге восемь безответных мячей. Кстати, эта победа стала для сине-бело-голубых рекордной в чемпионатах России и СССР.

Туром ранее зенитовцы в гостях обыграли московский «Спартак» (2:1). Многие до игры надеялись, что красно-белые смогут навязать чемпиону борьбу, но по факту особой интриги не было. Хотя итоговый счет на табло был всего лишь 2:1 в пользу гостей, но он абсолютно не отразил происходящее на поле.

На старте чемпионата у подопечных Семака были явные проблемы с выездными матчами — зенитовцы дважды подряд сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Ахматом» (0:0).

Но как раз после матча в Грозном «Зенит» набрал крейсерский ход,одержав пять подряд побед в чемпионате.

Безусловно, ключевым фактором в успехах «Зенита» является великолепная игра его бразильских легионеров, в первую очередь Малкома и Вендела. У Малкома в девяти турах 6 забитых мячей и 4 ассиста, и с десятью очками по системе гол+пас он уступает только Квинси Промесу из «Спартака», у которого 11 баллов (8 + 3).

Вендел, который оформил в матче с «Оренбургом» первый хет-трик за «Зенит» сразу же ворвался в пятерку лучших бомбардиров чемпионата — теперь на его счету пять мячей, к которым он добавил две голевых передачи.

Еще у двоих игроков «Зенита» — Ивана Сергеева и Андрея Мостового — по четыре результативных удара, а один гол Мостового и вовсе стал победным в матче со «Спартаком».

При этом атакующая мощь «Зенита» должна еще возрасти — в строй вернулся Клаудио. который получил травму в Грозном и только-только начал выходить на поле. К матчу с «Динамо» он уже должен быть полностью готов и наверняка захочет отметиться голом в ворота бело-голубых, как он это уже делал в прошлом сезоне.

Прогноз на матч «Динамо» — «Зенит»

Букмекерская контора «Лига Ставок» считает гостей явным фаворитом — на победу «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1,51. Скорее всего, матч действительно закончится победой петербуржцев, слишком велика сейчас разница в классе команд. Хотя матчи против бело-голубых в Москве складываются для команды из Санкт-Петербурга всегда непросто — за четыре сезона под руководством Семака зенитовцы лишь один раз увозили из Москвы три очка.

Также матч вряд ли будет результативным – последний раз команды пробивали ТБ 2,5 шесть лет назад. Тогда гости выиграли 3:0 и отправили «Динамо» в ФНЛ. ТМ 2,5 оценивается «Лигой Ставок» в 2,09.

Учитывая вышеперечисленное, можно сделать прогноз, что «Зенит» выиграет с разницей в 1-2 мяча и сохранит свои ворота в неприкосновенности — на «Обе забьют — нет» можно поставить с коэффициентом 1,86.

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Где смотреть Динамо – Зенит