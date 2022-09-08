Байер – Атлетико 13.09.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Вниманию болельщиков и любителей ставок предлагается второй тур группового этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 и группа B в частности. В матче второго тура в Леверкузене местный «Байер» принимает мадридский клуб «Атлетико». Напомним, что в первом туре «Атлетико» одержал победу над «Порту», а «Байер» потерпел неудачу в матче против «Брюгге».

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Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 (кэф 1.78).

Эти две команды различаются в классе, хотя в последнее время у одной успехи встречаются не так часто, а у другой их вообще нет. Ниже мы попытаемся выяснить, есть ли у «аспириновых» шансы набрать очки во втором туре и зацепиться хотя бы за третью строчку в группе, а также каковы шансы «Атлетико» не только взять три очка, но и сделать это крайне убедительно.

Байер

Как уже известно, «Байер» в минувшем розыгрыше Бундеслиги занял 3-е место впервые с сезона 2015/2016, получив право играть в Лиге чемпионов УЕФА. Однако в этом году у «аспириновых» снова все идет не по плану с самого начала сезона. После пяти туров Бундеслиги они идут на 14-м месте всего с одной победой в активе и с разницей забитых и пропущенных мячей 6:9. На это очень сильно мог повлиять уход нападающего Йоэля Похьянпало, перешедшего в «Венецию»: без него реализация стала совсем никакой, хотя в игре 2-го тура против «Аугсбурга» моментов команда насоздавала вполне много.

В 5-м туре текущего сезона Бундеслиги «Байер», открыв счет в матче против «Фрайбурга» благодаря голу Керема Демирбая, вынужден был отыгрываться затем после двух голов, сравнял счет усилиями Патрика Шика и все равно проиграл 2:3. Единственную победу они одержали в 4-м туре над занимающим сейчас 5-е место «Майнцем», победив со счетом 3:0 отчасти благодаря дублю Джереми Фримпонга. 10 сентября им предстоит провести матч 6-го тура в гостях против берлинской «Герты», и с учетом критического положения «Байера» велика вероятность отставки главного тренера Херардо Сеоане. Которая, как уже понятно, может стать неизбежной в случае очередного поражения.

Неприятности клуба не исчерпываются на этом. Еще 30 июля в розыгрыше 1/32 финала Кубка Германии «аспириновые» проиграли «Эльферсбергу» со счетом 3:4, тем самым лишив себя шансов на трофей. В Лиге чемпионов «Байер» в первом туре провел встречу против «Брюгге» и проиграл 0:1, пропустив под занавес первого тайма откровенно нелепый гол из-за ошибки Лукаша Градецки, который свалился с мячом в свои ворота. Попытки отыграться во втором тайме не привели ни к чему, кроме забитого из положения «вне игры» и разумно отмененного гола.

Атлетико

Как и «Байер», «Атлетико» также занял 3-е место в чемпионате Испании минувшего сезона 2021/2022 и тоже прошел напрямую в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В чемпионате Испании сыграно всего 4 тура, по итогам которых «Атлетико» идет, как ни странно, на 7-м месте с 7 очками. В активе всего две победы над «Хетафе» (3:0) и «Валенсией» (1:1), поражение от «Вильярреала» (0:2) и ничья с «Реалом Сосьедадом» (1:1). Ничьей добилась команда Симеоне как раз в 4-м туре: хотя она вела в счете благодаря быстрому голу Альваро Мораты, во втором тайме их противник счет сравнял. В конце встречи повреждение получил Ян Облак, однако к игре против «Порту» он все же успел восстановиться.

Отдельно стоит поговорить об игре против «Порту», в которой все сложилось в лучших традициях Голливуда: «Атлетико» не просто выиграл 2:1, все голы в том матче были забиты в компенсированное время. Все началось с выхода на поле Гризманна и Эрмосо вместо Сауля и Мораты (61-я и 68-я минуты). На 71-й и 82-й минутах Мехди Тареми, игрок «Порту», совершает фолы, играя грубо против Рауля Хименеса в первом случае и картинно падая во владениях Облака во втором случае. И оба раза судья наказал его карточками, выдворив с поля.. «Порту» остался вдесятером, но это была всего лишь прелюдия…

Прогноз

Здесь мы просмотрим коэффициенты, предлагаемые букмекерской конторой Winline на эту встречу. Коэффициент 2.32 на победу «Атлетико», коэффициент 3.0 на победу «Байера» и коэффициент 3.4 на ничью. Следует вывод, что «Байер» делает ставку именно на еврокубки, невзирая на преследующий его в Бундеслиге черный шлейф неудач. Возможно, что отставка Сеоане в случае неудачи с «Гертой» может как раз-таки встряхнуть команду и заставить ее собраться в канун второго тура Лиги чемпионов. Этим и можно объяснить близкие коэффициенты.

Обратимся к общему тоталу на матчи и посмотрим перед этим на статистику внутренних чемпионатов. В предыдущих трех турах Бундеслиги с участием «Байера» пробивался тотал больше 2.5, причем в последнем туре суммарный тотал составил 5 голов. В то же время у «Атлетико» тотал больше 2.5 (общий, не индивидуальный клубный) был только в первом туре Ла Лиги, а в последующих трех турах он не превышал отметку 2.5. Итого имеем коэффициент 1.96 на тотал больше 2.5 и коэффициент 1.78 на тотал меньше 2.5: очевидно, букмекер учел лигочемпионские матчи. Но как минимум на два гола букмекеры рассчитывают (тотал больше 1.5 оценивается в виде кэфа 1.29). Увидеть четыре гола кажется невероятным с кэфом 3.25.

Настала пора оценки индивидуального тотала. «Байер» старается играть в атаке, поэтому как минимум на один гол «Байер» должен наиграть: кэф 1.35 индивидуальный тотал больше 0.5. Кэф 2.66 за минимум два гола кажется уже гигантским для леверкузенцев. У «Атлетико» есть козырь в лице Мораты, благодаря чему кэф на минимум один гол у них ниже (1.26), равно как и на два и больше гола (2.26).

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Где смотреть Байер – Атлетико