Манчестер Сити — Тоттенхэм прогноз на матч 10 сентября АПЛ, прогноз на футбольный матч

Лишь две команды в английской Премьер-лиги пока не знают поражений, это «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Они и сойдутся в Манчестере в очном поединке в рамках седьмого тура. Пока соперники идут по одинаковому графику, хотя по забитым мячам «горожане» намного опережают своего оппонента, 20 голов против 12. «Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой уже знают как выигрывать титулы, а «Тоттенхэм» только к этому стремится. Для решения этой задачи и был приглашен в прошлом году на пост главного тренера итальянец Антонио Конте. Он славится тем, что везде дает результат и чаще всего во втором сезоне. В общем болельщики «шпор» в этом году настроены оптимистично. Пока Конте смог привести их команду в Лигу Чемпионов, что уже воспринято на ура. Ну, а где еще подтвердить свои амбиции, как не в гостевом поединке с действующим чемпионом страны. Матч пройдет на стадионе Этихад, начало в 19:30 по московскому времени.

💰Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Предлагаемые ставки: победа Манчестер Сити за 1.39, тотал больше 2.5 за 1.47, обе забьют за 1.70, победа Ман Сити + тотал больше 2.5 за 1.77.

«Манчестер Сити»

Потеря очков вряд ли входила в планы Гвардиолы на старте сезона, тем более от соперников уровня «Ньюкасла» или «Астон Виллы». Но все это говорит лишь об одном — уровень Премьер-лиги растет с каждым годом, и ни одну команду нельзя пройти, играя вполсилы. Хотя как их не экономить, если в условиях сумасшедшего графика, когда с началом еврокубков придется играть два матча в неделю, нужно распределить силы ровно по всей дистанции. Поэтому ни первое, ни последнее место в турнирной таблице пока ни о чем не говорит. «Горожанам» в принципе жаловаться пока не на что, в таблице они на втором месте, отставая всего на очко от «Арсенала». Эрлинг Холланд штампует хет-трик за хет-триком. В целом все новички хорошо вписались в команду, а о потере Габриэла Жезуса и Александра Зинченко никто сильно не переживает. Цель команды, как всегда, побеждать в каждом турнире. Перед вами результаты пяти последних матчей «Сити».

АПЛ. 03.09.2022, «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1 : 1

АПЛ. 31.08.2022, «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» — 6 : 0

— «Ноттингем Форест» — : 0 АПЛ. 27.08.2022, «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 4 : 2

— «Кристал Пэлас» — : 2 Товарищеский. 24.08.2022, «Барселона» — «Манчестер Сити» — 3 : 3

АПЛ. 21.08.2022, «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» — 3 : 3

Факты и цифры

Футболисты «Манчестер Сити» в шести турах больше всех поражали ворота соперника — 20 забитых мячей. У ближайших преследователей «Ливерпуля» и «Брентфорда» по 15.

Половина этих мячей — 10 на счету Эрлинга Холланда, он лучший бомбардир турнира

По 4 голевые передачи отдали Кевин де Брейне и Фил Фоден

«Тоттенхэм» (Лондон)

«Шпоры» результативно начали сезон, одолев в первом туре на своем поле «Саутгемптон» 4 : 1, а вот в дальнейшем больше двух мячей ни в одном из матчей не забивали. Но это не сильно заботит руководство команды. Результат в турнирной таблице пока радует. Конте тренер требовательный не только к своим футболистам, но и к руководству. Он не станет работать, если его предложения по покупке новых игроков не будут выполняться. В межсезонье боссы «Тоттенхэма» потратили на приобретение новых игроков около 170 миллионов евро. И это не считая того, что полузащитник Иван Перишич пришел на правах свободного агента. Еще в числе основных приобретений нападающий Ришарлисон из «Эвертона», защитник Кристиан Ромеро из «Аталанты» и полузащитник Ив Биссума из «Брайтона». А еще есть желание приобрести у «Челси» Хакима Зиеша. С таким составом можно замахнуться на чемпионский титул. Отсюда и положительный результат команды.

АПЛ. 03.09.2022, «Тоттенхэм» — «Фулхэм» — 2 : 1

— «Фулхэм» — : 1 АПЛ. 31.08.2022, «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 1 : 1

АПЛ. 28.08.2022, «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 20.08.2022, «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» — 1 : 0

— «Вулверхэмптон» — : 0 АПЛ. 14.08.2022, «Челси» — «Тоттенхэм» — 2 : 2

Факты и цифры

Лучший бомбардир команды Харри Кейн — 5 забитых мячей

По 2 голевые передачи отдали Ришарлисон, Иван Перишич и Деян Кулусевски

Играя в гостях в шести турах «Тоттенхэм» 1 раз победил и 2 раза сыграл вничью

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Команды встречаются с 1909 года, в первом матче «Тоттенхэм» в гостях взял верх со счетом 4 : 3. Всего за всю историю сыграно 167 поединков и в них примерное равенство.

Победы «Манчестер Сити» — 66

Победы «Тоттенхэма» — 65

Ничьи — 36

Самая крупная победа «Манчестер Сити» — 6 : 0

Самая крупная победа «Тоттенхэма» — 5 : 1, 4 : 0

За последние пять лет соперники лишь раз сыграли вничью. Даже с приходом в «Сити» арабских шейхов «шпоры» всегда оказывают серьезное сопротивление «горожанам». Представляем вашему вниманию результаты пяти последних матчей.

АПЛ. 19.02.2022, «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2 : 3

— 2 : АПЛ. 15.08.2021, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1 : 0

— «Манчестер Сити» — : 0 Кубок Лиги. 25.04.2021, «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 1 : 0

— «Тоттенхэм» — : 0 АПЛ. 13.02.2021, «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 3 : 0

— «Тоттенхэм» — : 0 АПЛ. 21.11.2020, «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 2 : 0

Несмотря на примерно равный баланс сил между соперниками букмекеры отдают подавляющее преимущество хозяевам. Вот какие коэффициенты предлагает на этот матч «Лига Ставок».

Победа «Манчестер Сити» — 1,39

Победа «Тоттенхэма» — 7,40

Ничья — 5,40

Дважды подряд в последних матчах «шпоры» брали верх над горожанами. Сейчас на своем стадионе футболисты «Манчестер Сити» сделают все, чтобы победить, но победа эта будет нелегкой, максимум с преимуществом в один мяч.

💰Крути колесо фортуны, получи бесплатную ставку до 10 000₽ и ставь без риска на этот матч!

Где смотреть Ман Сити – Тоттенхэм