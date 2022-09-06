Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 8.09.2022 Лига Европы, прогноз на футбольный матч

В четверг, 8 сентября, болельщиков ждет очная встреча фаворитов квартета Е в Лиге Европы — Манчестер Юнайтед на своем поле сыграет испанским Реал Сосьедад. Поединок пройдет на Олд Траффорд и станет дебютным еврокубковым матчем для Эрика тен Хаага у руля британского клуба.

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Смогут ли «красные дьяволы» порадовать своих болельщиков и одержать победу в матче? Хватит ли мотивации у Криштиану Роналду, еще в это межсезонье грезящего играть в Лиге чемпионов? А может быть гости покажут характер и отберут очки у фаворита квартета? На эти вопросы мы получим ответы по окончанию встречи, а наш прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад поможет вам заключить осмысленное пари на поединок.

Манчестер Юнайтед

Игроки МЮ постепенно привыкают к требованиям тен Хаага, а специалист оценивает сильные и слабые стороны своих игроков. После откровенно провального старта в лиге (поражения от Брайтона и Брентфорда), манкунианцы взяли себя в руки и выдали четыре победы кряду, сняв скальп с Саутгемптона, Лестера, Ливерпуля и Арсенала.

Итогом такого преображения стало пятое место после шести сыгранных туров в АПЛ. Манкунианцы имеют в своем активе 12 очков – всего на три балла меньше, чем у лидирующего в таблице Арсенала.

Что касается игроков, которые «делают погоду» в команде Эрика тен Хаага, то советуем обратить внимание на следующих футболистов:

Маркус Рэшфорд — три гола и два ассиста в шести играх;

Джейдон Санчо — два гола в шести матчах;

Бруну Фернандеш — гол и ассист в шести играх;

Манкунианцы дома проиграли Брайтону (1:2), но обыграли Ливерпуль (2:1) и Арсенал (3:1). В гостях подопечные тен Хаага проиграли Бретнфорду (0:4), обыграли Саутгемптон (1:0), а также расправились над Лестером (1:0). МЮ начал с болезненных поражений и, казалось, команда снова не нашла общего языка с тренером. Однако, после этого Юнайтед одержал уже 4 победы подряд, а команда все лучше понимает и выполняет требования Эрика тен Хаага. Стоит ожидать и дальнейшего прогресса, тем более, что новички, такие как Антони, должны еще лучше вписаться в игру команды.

Реал Сосьедад

Подопечные Альгуасила по итогам четырех туров, проведенных в Ла Лиге, идут на девятом месте. Команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела поражение. В активе сан-себастьянцев семь очков.

Лучшими, по итогам четырех туров Ла Лиги, являются следующие футболисты Сосьедада:

Александр Исак — гол в двух матчах (покинул команду, перейдя в Ньюкасл);

Такефуса Кубо/Брайc Мендес — гол в четырех матчах;

Садик Умар — гол в одном матче;

Реал Сосьедад дома играет менее успешно, нежели в гостях. В свой актив команда может внести только домашнюю ничью с Атлетико (1:1). Также на счету коллектива разгром об Барселоны (1:4), однако и соперники были не из легких. А вот в гостях сан-себастьянцам противостояли куда менее сильные соперники, которых они и обыграли: Кадис и Эльче были повержены оба раза по 1:0.

Личные встречи

Предыдущие четыре личные встречи команд закончились следующими результатами:

Коэффициенты и роспись на матч Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад

Букмекеры однозначно видят «Манчестер Юнайтед» фаворитом встречи:

Логика букмекерских контор понятна — манкунианцы набрали хороший ход (четыре победы кряду, в том числе и над лидирующим Арсеналом), неплохая форма ряда игроков, а также сильные новички. И наоборот, у БК нет веры в Реал Сосьедад, который этим летом лишился ряда сильных футболистов — испанцы не лучшим образом начали новый сезон и идут только в середине таблицы.

Пожалуй, согласимся с букмекерами — поставить на МЮ, действительно, кажется нам хорошей идеей. Манкунианцы покажут себя во всей красе и отправят в ворота соперников минимум два мяча. Реал Сосьедад, вероятно, постарается сыграть от обороны, но Рэшфорда и компанию это вряд ли остановит.

Рекомендованная ставка: Победа Манчестер Юнайтед (1.66), ИТБ 1.5 (1.67).

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