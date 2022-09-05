Наполи — Ливерпуль прогноз на матч 7 сентября Лиги Чемпионов, прогноз на футбольный матч

«Наполи»

В прошлом сезоне команда Лучано Спаллетти финишировала в чемпионате Италии на третьем месте и завоевала путевку в Лигу Чемпионов. Хороший результат для клуба из Неаполя, хотя после того, как команда мощно стартовала, болельщики ожидали, что «Наполи» сможет замахнуться и на чемпионство. Но в середине сезона у неаполитанцев случился спад, и в итоге они не смогли навязать борьбу за золото двум клубам из Милана.

В новом сезоне «Наполи» также уверенно стартовал и после пяти туров вместе с «Миланом» делит первое место в таблице.

В первых двух турах подопечные Спаллетти не оставили шансов «Вероне» (5:2) и «Монце» (4:0), затем поделили очки с «Фиорентиной» (0:0) и «Лечче» (1:1), а перед стартом в Лиге Чемпионов одержали волевую победу в Риме над «Лацио» (2:1).

Победный гол в ворота римлян забил хорошо нам знакомый Хвича Кварацхелия. Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» сразу вписался в игру «Наполи» и в пяти играх за новый клуб отметился уже четырьмя голами и одной передачей. Великолепная статистика для полузащитника!

Еще одним новичком «Наполи», сразу пришедшимся ко двору, стал южнокорейский защитник Ким Мин Чжэ. Экс-футболист турецкого «Фенербахче» не только успешно заменил Калиду Кулибали, перебравшегося в «Челси», но и записал на свой счет уже два забитых мяча, в том числе и в последней игре с «Лацио».

Вкупе с отличной игрой прежних лидеров команды — Петра Зельньски, Станислава Лоботки, Ирвинга Лосано и Виктора Осимена — «Наполи» на старте сезона выглядит очень уверенно и как будто даже не заметил уход таких классных футболистов как Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса и того же Кулибали.

Наверняка Лучано Спаллетти хочет и успешно выступить в предстоящем розыгрыше Лиги Чемпионов. Тем более, что «Наполи» выглядит фаворитом за второе место в группе, где помимо их ближайшего соперника, «Ливерпуля», также выступят амстердамский «Аякс» и шотландский «Рейнджерс».

«Ливерпуль»

«Шесть игр и девять очков — это не совсем мечта» — такие слова произнес главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после последнего матча в чемпионате Англии. Действительно, мало кто мог перед стартом сезона представить, что после шести туров один из фаворитов АПЛ будет находиться на седьмой строчке турнирной таблицы, одержав только две победы.

Команда из Ливерпуля стартовала в чемпионате с потерь очков в матчах с «Фулхэмом» (2:2) и «Кристал Пэласом» (1:1). Затем подопечные Клоппа уступили в гостях «Манчестер Юнайтед» (1:2) и вовсе опустились в зону вылета.

После столь неудачного начала «красные» разгромил «Борнмут» со счетом 9:0 и повторили рекорд АПЛ по крупным победам.

Затем мерсисайдцы вырвали победу у «Ньюкасла», забив решающий гол на 98-й минуте, — 2:1.

Казалось, что команда Клоппа набирает полный ход, но затем последовала очередная потеря очков в дерби с «Эвертоном» (0:0). При этом команда Фрэнка Лэмпарда была даже ближе к победе, но гол его команды отменили из-за офсайда после вмешательства VAR.

Впрочем, Лига Чемпионов — это отдельный турнир, где «Ливерпуль» всегда один из главных фаворитов на итоговую победу. За последние пять лет команда Клоппа трижды доходила до финала, а в 2019 году взяла трофей, обыграв «Тоттенхэм». Наверняка тренер и его подопечные хотят принять участие в решающем матче Лиги Чемпионов, тем более, что у команды уже есть опыт выхода в финал дважды подряд.

Прогноз на матч «Наполи» — «Ливерпуль»

Команды достаточно часто попадают в одну группу Лиги Чемпионов — за последние пять лет соперники сыграют между собой на групповом этапе в третий раз. И надо отметить, что предыдущие поездки в Неаполь для команды Клоппа получились неудачными — в обеих встречах победу одерживали футболисты «Наполи».

Несмотря на отрицательный опыт личных встреч в Неаполе «Ливерпуль» все равно считается фаворитом матча — на его победу в букмекерской конторе «Лига Ставок» можно поставить с коэффициентом 1,99. Успех хозяев оценивается в 3,65, а ничья — в 3,75.

Но, учитывая историю противостояния этих команд в Италии, можно смело поставить на 1Х с котировкой 1,78.

Стоит отметить, что только в одном из четырех предыдущих матчей между этими соперниками команды обменивались голами. Возможно, что и в этой встрече будет забивать только одна команда — «На обе забьют — нет» можно поставить с коэффициентом 2,28 .

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Где смотреть Наполи – Ливерпуль