«Зенит» сильнее «Спартака», поражение Медведева, «МЮ» победил «Арсенал», Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, изменение бонусов в российской фигурке и другие новости

1. «Зенит» в главном матче осени в РПЛ одержал волевую победу над «Спартаком» в Москве – 2:1. Петербуржцы не проигрывают красно-белым с 2017 года, а всем московским командам в лиге – 18 матчей. После матча «Зенит» переиграл «Спартак» и в медиа: сине-бело-голубые выложили ролик с Дартом Вейдером, убивающим повстанцев, в ответ на анонс «Спартаком» противостояния с «темной стороной».

2. ЦСКА победил «Крылья Советов» (1:0) благодаря голу Дивеева на 79-й минуте. У армейцев при Федотове 5 побед в 8 матчах Мир РПЛ. Для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева это 300-й сухой матч за клуб.

«Локомотив» проиграл «Ахмату», больше часа играя в большинстве – 1:2. У железнодорожников при Циннбауэре 2 победы в 9 матчах сезона.

По итогам игрового дня «Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 20 очками, ЦСКА – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 5-й.

3. «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Арсенал» – 3:1. У Рэшфорда дубль и голевой пас, Антони забил в дебютной игре, а у Криштиану Роналду нет результативных действий в 6 матчах сезона. Для «канониров» это поражение стало первым в сезоне, но команда Артеты по-прежнему лидирует в чемпионате Англии.

В другом матче дня «Лестер» крупно уступил «Брайтону» (2:5) и идет последним в АПЛ.

4. US Open. Медведев проиграл Кириосу в 4-м круге и потеряет 1-ю строчку рейтинга. Хачанов, Рууд и Берреттини вышли в 1/4 финала.

У женщин Кудерметова играет с Жабер, Самсонова выбыла, Гауфф и Гарсия пробились в 1/4 финала.

5. Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Нидерландах, Расселл стал вторым, Леклер – 3-й. Для пилота «Ред Булла» это 4-я победа подряд, Макс выиграл 10-ю гонку за сезон, повторив результат 2021-го.

6. В КХЛ «Сочи» уступил «Адмиралу», «Автомобилист» победил «Северсталь», «Трактор» проиграл «Локомотиву». Остальные результаты – здесь.

7. В российском фигурном катании изменят систему бонусов за элементы в программах, сообщает «Спорт-Экспресс». Теперь будет меньше баллов за четверные прыжки и больше за сложные вращения.

8. В четвертый игровой день Евробаскета 32 очка Вагнера помогли Германии победить Литву во втором овертайме, Испания проиграла Бельгии, Словения уступила Боснии и Герцеговине.

9. Прошел очередной игровой день в топовых европейских лигах. В Серии А «Рома» пропустила 4 мяча от «Удинезе» (0:4 – крупнейшее поражение Моуринью в чемпионате Италии), «Верона» обыграла «Сампдорию». Другие результаты – здесь.

В чемпионате Испании «Валенсия» разгромила «Хетафе», «Атлетик» уступил «Эспаньолу», «Вильярреал» забил 4 гола «Эльче». Остальные итоги можно найти тут.

В Бундеслиге «Герта» обыграла «Аугсбург» (2:0), «Боруссия» Менхенгладбах уступила «Майнцу» (0:1).

Во Франции «Монако» Головина победил «Ниццу», «Монпелье» уступил «Лиллю», «Труа» и «Ренн» сыграли вничью. Остальные результаты – здесь.

10. Поль Погба в полиции ответил на обвинения в шаманстве, которые против него выдвигает его брат Матиа. Хавбек «Ювентуса» признался, что обращался к шаману, но не для проклятья на Мбаппе, а ради помощи детям в Африке.

11. Трансферные новости. «Атлетико» не допускает юридических нарушений, выпуская Гризманна после 60-й минуты, агент предложит «Барсе» снизить сумму выкупа. «Реал» не жалеет, что не подписал Холанда – «Мадриде» считают Бензема лучшим форвардом мира. «Арсенал» предлагал «Барсе» 30 млн евро за Торреса, Хави заблокировал продажу вингера. «Бавария» интересуется Гави, мюнхенцы следят за ситуацией с его контрактом с «Барсой». Также чемпион Германии надеется, что Кейн не продлит контракт с «Тоттенхэмом». Диего Коста может перейти в «Вулверхэмптон». Баркли перешел в «Ниццу» как свободный агент после расторжения контракта с «Челси».

12. Григорий Родченков продолжил рассказывать о допинге в России и СССР. Информатор WADA утверждает, что СССР якобы привез на Олимпиаду-1988 машину для допинговых махинаций, замаскированную под аппарат для эспрессо.

13. В 1/8 финала чемпионата мира по волейболу США на тай-брейке победили Турцию, Польша всухую обыграла Тунис.

14. В Норвегии не оценили скорый переход полузащитника Матиаса Норманна в «Динамо». Тренер сборной Норвегии назвал решение игрока спорным, а президент Норвежской футбольной ассоциации задался вопросом, допустимо ли футболисту играть за сборную.

15. Призовые в женской Суперлиге Англии в 440 раз меньше, чем в АПЛ. Члены правительства попросили претендентов на пост премьера побороть «гендерное неравенство».

16. Прошел 15-й этап веломногодневки «Вуэльта». Аренсман победил, Мас – 2-й, Лопес – 3-й, Эвенепул – 10-й.

17. Форвард «Реала» Карим Бензема удалил инстаграм и твиттер.

Цитаты дня.

Григорий Родченков: «Проблема России в том, что там никто не может говорить правду. А я против систематической лжи»

Федун о матче с «Зенитом»: «Спартак» играл дома как в гостях. Фанаты могут дальше сидеть в барах, оттачивать принципы – ничего не изменится»

Короман о Сербии: «Политики хотят в Европу, а 99% жителей любят Россию и хотят быть с ней. Чувствуем себя как русские»

Хави: «Гави – это сердце с ногами, он играет со страстью. Лучший игрок матча с «Севильей»

Сальников о наказании Рылова за участие в концерте-митинге: «Считаю, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Но сейчас мир изменился»

Президент «Униона» о ценах на энергоносители: «Бундеслиге придется подумать над тем, чтобы играть летом, а не зимой, когда нужны освещение, отопление»