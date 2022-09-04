Шансы «Зенита» на победу в два раза выше, чем у «Спартака»

Главным событием выходных станет встреча лидеров чемпионата России.

Матч пройдет на поле «Спартака», но фаворитом считается «Зенит». «Фонбет» предлагает поставить на действующих чемпионов с коэффициентом 1,90.

«Спартак» не выигрывал у «Зенита» с 2017 года. Московская команда хорошо начала этот сезон и всего на очко отстает от конкурентов из Санкт-Петербурга в споре за первое место, но в очном матче ей будет сложно. «Фонбет» предлагает коэффициент 3,80 на победу «Спартака».

«Зенит» снова покажет свой класс? Или красно-белые сумеют прервать неудачную серию? Выберите любой исход без лишних переживаний с фрибетом 2000 рублей!