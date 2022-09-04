Шансы «Зенита» на победу в два раза выше, чем у «Спартака»

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Главным событием выходных станет встреча лидеров чемпионата России.

Матч пройдет на поле «Спартака», но фаворитом считается «Зенит». «Фонбет» предлагает поставить на действующих чемпионов с коэффициентом 1,90.

«Спартак» не выигрывал у «Зенита» с 2017 года. Московская команда хорошо начала этот сезон и всего на очко отстает от конкурентов из Санкт-Петербурга в споре за первое место, но в очном матче ей будет сложно. «Фонбет» предлагает коэффициент 3,80 на победу «Спартака».

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