Хави: «Барса» с таким составом может бороться за все трофеи. Теперь надо доказать это на поле»

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Хави надеется, что «Барселона» проведет отличный сезон.

«Я чувствую давление каждый день. Если ты побеждаешь – это здорово, но если проигрываешь – это позор, и ты почти не можешь выйти на улицу. Сделаю все возможное, чтобы все прошло хорошо.

Я очень взволнован и думаю, что может получиться отличный сезон. Вижу позитивные вещи. Футбол и мяч сыграют решающую роль. Мы будем бороться за все [трофеи].

Чувствую облегчение [после трансферного окна]. Мы работали как команда и приложили впечатляющие усилия.

Мы довольны тем, где находимся сейчас. У нас есть состав, чтобы бороться за все [трофеи]. И теперь мы должны доказать это на поле», – сказал главный тренер «Барселоны».

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