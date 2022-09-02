Закрылось летнее трансферное окно в топ-5 лиг Европы

Во всех пяти ведущих лигах Европы закрылось трансферное окно.

Только что окно закрылось в Англии, Испании и Франции, до этого, вечером 1 сентября, – в Италии и Германии.

В последний день трансферного окна клубы успели провести несколько больших сделок.

В частности, «Ливерпуль» арендовал хавбека «Ювентуса» Артура, «Барселона» отдала Деста «Милану» в аренду, а «ПСЖ» купил Карлоса Солера у «Валенсии».

Клубы еще могут объявлять о сделках, если успели подать необходимые для регистрации новичков документы в срок. Все подтвержденные сделки можно найти здесь.

Трансферное окно в России закроется 8 сентября.