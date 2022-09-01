Гендиректор «Зенита» о 2:0 с «Факелом»: «У нас нет деления матчей на первый и второй сорт»

Гендиректор оценил победу над (2:0) в Фонбет Кубке России.

«Самое главное, что набраны первые три очка в групповой стадии – команда играла с солидным преимуществом. Все, кто выходили на поле, действовали очень элегантно. При этом надо отметить, что два спасения Ивану пришлось сделать, это показывает, что в его лице у нас есть хороший вратарь.

У нас ребята готовы выходить и в основе, и на замену, поэтому сегодня Вендел и Малком вышли на поле со скамейки. А те, кто вышли в старте, сделали свою работу в зенитовском стиле.

У нас нет никакого деления матчей на первый и второй сорт. Стартовые матчи Кубка России очень важны, потому что от того, как ты начинаешь турнир, очень многое зависит. У нас есть хороший опыт игры в Лиге чемпионов, и мы знаем, что значит первая игра.

Конечно, могли забить и больше, но не смогли или не стали этого делать – по-разному можно это оценивать. Думаю, в этой победе не было сомнений с первых минут. Обычно агрессивный «Факел» ничего не создал, кроме двух опасных ударов. Наверное, команда находилась под впечатлением «Газпром-Арены», где она играла в первый раз», – сказал .