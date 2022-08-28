«Арсенал» сыграет с «Енисеем» уже завтра. Поддержите туляков в домашнем матче!

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В рамках седьмого тура Первой лиги тульский «Арсенал» сыграет с красноярским «Енисеем» в понедельник, 29 августа в 20:00 по местному времени на стадионе «Центральный».  Поддержите клуб в матче с важным соперником! Билеты на матч доступны по ссылке.

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