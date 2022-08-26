Эрик тен Хаг: «Ливерпуль» – лучшая команда в мире в прошлом сезоне. Когда обыгрываешь такого соперника, это придает огромную уверенность»

Главный тренер заявил, что победа над позволила команде обрести уверенность.

Манкунианцы выиграли игру со счетом 2:1.

«Наш дух был очень хорош, но теперь стал еще лучше. Но это только один матч. Мы должны продолжать строить коллектив, должны развиваться. Думаю, что все это понимают.

Такая победа помогает, конечно. На мой взгляд, «Ливерпуль» был лучшей командой в мире в прошлом сезоне.

Поэтому когда ты обыгрываешь такого соперника, это придает огромную уверенность», – сказал Эрик тен Хаг.

В четвертом туре , 27 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Саутгемптона».