Дерби «Рубин» – «КАМАЗ» состоится уже в это воскресенье. Поддержите казанский клуб в принципиальном матче против лидера Первой лиги!

В рамках седьмого тура Первой лиги казанский «Рубин» сыграет с «КАМАЗом» из Набережных Челнов в воскресенье, 28 августа в 18:00 по местному времени на «Ак Барс Арене».

После шести туров «Рубин» делит 3-6 места, имея в наличии 11 очков, «КАМАЗ» единолично возглавляет таблицу с 16 очками. Клубы никогда не играли между собой в официальных матчах.

За 10 минут до начала матча народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов выступит с песней «Мин яратам сине, Татарстан».

Поддержите любимую команду в последнем домашнем матче этого лета!

Билеты на матч доступны по ссылке.