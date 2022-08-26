Тен Хаг проигнорировал журналиста Sky Sports перед игрой с «Саутгемптоном». Репортеру не объяснили причины этого

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отказался отвечать на вопросы репортера Sky Sports.

проигнорировал вопросы журналиста Гэри Коттерилла перед матчем четвертого тура против «Саутгемптона».

Более того, сотрудники манкунианского клуба мешали репортеру задавать свои вопросы нидерландскому специалисту.

При этом Коттериллу так и не объяснили, почему Тен Хаг не ответил на вопросы, несмотря на все попытки получить ответы.

Журналист считает, что действия связаны с событиями матча против «Кристал Пэлас» в конце прошлого сезона.

Коттерилл попытался задать вопросы тен Хагу за пределами стадиона. В то время нидерландец еще не был официально представлен главным тренером команды.

Когда тен Хаг покидал стадион, к нему подошел Коттерилл и попытался взять интервью. «Добро пожаловать в Премьер-лигу, Эрик», – сказал журналист Sky Sports, но тренер проигнорировал его.