Барселона – Вальядолид 28.08.2022 Ла Лига, прогноз на футбольный матч

Мы продолжаем обзор предстоящих матчей 3-го тура Ла Лиги, и в третьем туре нам предстоит увидеть матч «Барселоны» против «Вальядолида», который в минувшем сезоне вышел из Сегунды в Примеру. Игра пройдет 28 августа на стадионе «Камп Ноу».

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Барселона

Итак, второй тур для «Барсы» оказался намного более удачным, чем первый: она разгромила своего противника в лице «Реала Сосьедада» со счетом 4:1. Однако ничья в первом туре не позволяет ей выйти в лидеры, и пока она на 5-м промежуточном месте. Кстати, дублем отметился Роберт Левандовский, забив уже на первой минуте: неплохое начало, однако противник был все-таки не того уровня, чтобы претендовать на еврокубки.

Однако хорошие новости на этом заканчиваются. Весь позитив меркнет на фоне новостей о наказании за нарушение финансового фэйр-плэй УЕФА: газета The Times пишет, что УЕФА может наказать десять клубов за нарушение ФФП с 2020 по 2021 годы, и «Барса» в их числе. А наказание может быть вплоть до исключения из Лиги чемпионов УЕФА… В сезоне 2020/2021 Пеп Гвардиола после решения Спортивного арбитражного суда «отделался легким испугом», когда его «Ман Сити» чуть не вылетел из еврокубков по этой причине.

Вальядолид

В минувшем розыгрыше Сегунды «Вальядолид» занял 2-е место, добившись выхода в Примеру. Но первые два матча особой пользы не принесли: поражение от «Вильярреала» 0:3 да ничья с «Севильей» 1:1. Конечно, вторым результатом гордиться можно, поскольку «Севилья» заставляет всех в Лиге Европы бояться… Но все же этого явно недостаточно.

В следующих матчах «Вальядолиду» придется выкладываться на все 100% и бороться за победный результат, чтобы сохранить прописку в Ла Лиге. Увы, рассчитывать на набранные очки с «Барселоной» объективных оснований почти нет: команда Хави уже не тот осиновый лист, который дрожал в предыдущем сезоне.

Прогноз

Коэффициенты на события этого матча предоставлены букмекерской конторой WinLine. В принципе, стыдно даже оглашать коэффициенты на хозяев: 1.17 за победу в основное время, 1.53 за выигрыш командой Хави первого тайма и 1.36 за выигрыш ими второго тайма. Ничья оценивается кэфом 7.4, в том числе кэфом 3.0 за ничью в первом тайме и кэфом 3.8 за ничью по итогам только второго тайма. А на победу «Вальядолида» в основном матче или каком-нибудь из двух таймов стоят заоблачные коэффициенты 14.0, 10.0 и 11.0 соответственно. В принципе, на этом об исходах можно закончить разговор: если только каталонцы не сотворят какую-нибудь глупость а-ля с «Райо Вальекано», их три очка будут в кармане. Ну еще можно поставить на то, что «Барселона» откроет счет и выиграет (кэф 1.21).

Поговорим об общих тоталах на матч без каких-либо исходов. Тотал больше 2.5 оценивается кэфом 1.38, больше 3.5 – кэфом 1.99, больше 4.5 – кэфом 3.05. Если кто рискует на маленький тотал, то на тотал меньше 3.5 предлагается кэф 1.76, на тотал меньше 2.5 – кэф 2.75. Остальные тоталы или неинтересны, или маловероятны. Есть кэф 1.67 на событие «Обе забьют – нет» (на обратное событие кэф составляет 2.12). Но отметим еще и ставки на индивидуальные тоталы клубов: у «Барселоны» есть возможность индивидуального тотала больше 1.5 (кэф 1.21), больше 2.5 (кэф 1.7) и больше 3.5 (кэф 2.68), а также меньше 2.5 (кэф 2.07) и меньше 1.5 (кэф 3.8). Кэфы красноречиво говорят об атакующем потенциале каталонцев. Для «Вальядолида» тотал меньше 0.5 идет с кэфом 1.74, больше 0.5 – с кэфом 2.01, и здесь тоже не требуется объяснений тому, что ждать от атакующих игроков команды.

Ну и пробежимся по форам этих клубов. На «Вальядолид» нулевая фора идет с кэфом 9.1, фора (+1.5) – с кэфом 2.53, фора (+2.5) – с кэфом 1.64, фора (+3.5) – с кэфом 1.25. На «сине-гранатовых» нулевая фора предлагается с кэфом 1.03, а далее идут минусовые форы: (-1.5) с кэфом 1.46, (-2.5) с кэфом 2.17 и (-3.5) с кэфом 3.45. Опять же очередное доказательство того, какие возможности поражать ворота противника есть у команд.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 (кэф 1.7)

«Вальядолиду» остается рассчитывать только на чудо: грубая ошибка позволила «Реалу Сосьедаду» сравнять счет на первых минутах игры в предыдущем туре. Потом еще до перерыва они держались, но затем развалились. Что касается ставок, то нет смысла ставить на исход: намного больше аргументов в пользу того, что конфуз с «Райо Вальекано» у Хави не повторится. Фора может зависеть от того, забьют гости или нет. Но большой индивидуальный тотал каталонцы пробить смогут и в этот раз.

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Где смотреть Барселона – Вальядолид