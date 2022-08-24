Бавария — Боруссия Менхенгладбах прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги 27 августа, прогноз на футбольный матч

В четвертом туре чемпионата Германии сыграют два лидера турнира. В Мюнхене пройдет игра «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Команды сыграют на поле стадиона Альянц Арена.

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В битве лидеров турнира, хозяева выступают в роли явного фаворита. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие котировки на результативность и исход матча четвертого тура Бундеслиги:

1,23 на победу «Баварии»;

8,70 на ничью;

13,50 на победу «Боруссии»;

2,632 на ТМ3,5;

1,61 на ТБ3,5;

1,55 на обмен голами;

2,39 без обмена голами.

В сезоне 2021/2022 команды сыграли три матча. В Кубке Германии «Боруссия» разгромила «Баварию» со счетом 5:0. В чемпионате «жеребцы» дома сыграли вничью 1:1. В Мюнхене команда праздновала победу 2:1.

«Бавария»

«Бавария» уверенно начала защиту чемпионского титула. На пути к 11-й победе подряд в чемпионате «Бавария» в первом круге разгромила «Айнтрахт» 6:1 в гостях. Во втором туре мюнхенский клуб был сильнее «Вольфсбурга» 2:0. В последней игре чемпионата подопечные Юлиана Нагельсманна устроили разгром «Бохума». Гостевая победа 7:0.

По итогам трех встреч «Бавария» вышла в единоличные лидеры Бундеслиги. В трех играх три победы. Баланс мячей 15:1 Это лучшая разница голов в турнире среди всех команд. Главными голеадорами команды стали Садио Мане и Джамал Мусиала. Оба забили по три мяча. Дважды отличился Серж Гнабри.

На усиление состава немецкий клуб потратил 137,5 млн евро. Самый дорогостоящий новичок в команде Маттейс де Лигт из «Ювентуса». Сумма трансфера 67 млн евро. За 32 млн евро подписали Садио Мане из «Ливерпуля». На перспективу подписали двух молодых футболистов: за 20 млн евро 17-летнего Матиса Теля из «Ренна» и за 18,5 млн 20-летнего Раяна Гравенберха из «Аякса». Все новички активно привлекаются к играм в чемпионате. Главной потерей в составе стал Роберт Левандовский. Польского бомбардира сумел заменить Мане. Он лидер атак команды из Мюнхена.

«Боруссия» Менхенгладбах

«Боруссия» провела стартовый отрезок в чемпионате без поражений: две домашние победы и гостевая ничья. Вничью завершилась игра с «Шальке» 2:2. В первом туре «жеребцы» обыграли «Хоффенхайм» со счетом 3:1. В последнем туре была обыграна «Герта» с минимальным счетом 1:0. Автором победного гола стал Алассане Плеа с пенальти.

По итогам трех матчей «жеребцы» занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги. На счету команды 7 очков. Баланс голов 6:3. Лучший бомбардир клуба — Маркус Тюрам. На счету француза два мяча. Нападающий стал самым результативным в матче первого круга чемпионата Германии. В игре с «СВ Оберахерн» француз оформил хет-трик. «Боруссия» одержала победу 9:1 в гостях.

В межсезонье команда провела точечную селекцию. В «Монако» за 12,5 млн евро перешел нападающий Брель Эмболо. На вырученные средства подписали Ко Итакуру из «Манчестер Сити» и Оскара Фрауло из «Мидтьюлланда».

Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах, 27 августа 2022

Противостояние команд насчитывает 120 игр с учетом выступления в Бундеслиге, Кубке Германии, товарищеских турнирах. Баланс побед 55:29 в пользу «Баварии». 36 игр завершились вничью. В рамках Бундеслиги команды сыграли в 108 играх: 51 побед «Баварии», 30 ничьих и 27 побед «Боруссии». Разница голов 208:137:103. Общая разница мячей 222:153. На дистанции в десять крайних игр «жеребцы» лидируют в паре: 5 побед «Боруссии», 4 победы «Баварии» и 1 ничья. Разница голов 23:19 в пользу «Баварии». На домашней арене команда из Мюнхена выиграла 5 встреч, при 2 ничьих и 3 поражениях. Разница мячей 21:12.

Статистические тренды в результатах команд:

ТБ2,5 — три и более гола команды забили в 5 очных играх в Мюнхене и 9 из 10 во всех турнирах.

ТБ3,5 — три и менее гола команды забивают в 14 из 17 очных встреч на поле «Баварии».

Победа «Боруссии» с форой +2 — гости не проигрывают в 13 из 15 игр с «Баварией» с форой в +2 гола.

ИТБ0,5 «Боруссии» — «жеребцы» забивают в 9 из 10 очных игр и в 8 из 10 встреч в Мюнхене.

«Боруссия» достаточно неудобный соперник для «Баварии». «Жеребцы» не проиграли в 6 из 10 последних играх и в 5 из 10 гостевых игр с «Баварией». На старте чемпионата команды результативно играют в атаке. Из интересных ставок на матч можно выбрать обмен голами за 1,55 по линии БК «Лига Ставок» и ИТБ0,5 «Боруссии» за 1,50.

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