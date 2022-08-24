Где смотреть Бавария – Боруссия Менхенгладбах, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии 27 августа

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Футбол

В субботу, 27 августа, сыграют Бавария и Боруссия Менхенгладбах в 4 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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  • Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Футбол».
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз Бавария – Боруссия М

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