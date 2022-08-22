Пари НН — Динамо прогноз на матч 7-го тура МИР РПЛ 27 августа, прогноз на футбольный матч

Столичное «Динамо» получило прекрасный шанс временно выйти в лидеры чемпионата России по футболу. В случае победы бело-голубые займут первое место. Букмекеры верят в победу подопечных Славиша Йокановича в гостевом матче. Букмекерская контора Winline предлагает следующие котировки на результативность и исход игры «Пари НН» — «Динамо» Москва:

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4,30 на победу «Пари НН»;

3,80 на ничью;

1,77 на победу «Динамо»;

1,85 на ТМ2,5;

1,88 на ТБ2,5;

1,84 на обмен голами;

1,89 без обмена голами.

Матч седьмого тура РПЛ пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Начало встречи в 15:00 по московскому времени. В прошлом сезоне команды сыграли три матча: две победы «Динамо», включая в Кубке России и одна победа «Пари НН».

«Пари НН»

После пяти туров без побед нижегородский клуб сумел набрать три очка. «Пари НН» в гостях обыграл главного аутсайдера чемпионата «Урал» 1:0. Автором победного гола стал Ибрагимхалил Юлдошев, отличившийся на 79 минуте матча. К тому моменту екатеринбургский клуб играл в меньшинстве после удаления Андрея Егорычева.

В пяти стартовых турах у подопечных Михаила Галактионова были две ничьи и три поражения. Команда из Нижнего Новгорода отобрала очки у столичных команд. С «Локомотивом» «Пари НН» сыграл 1:1 в Москве, с ЦСКА сыграли 2:2 дома. В каждой игре нижегородцы отыгрывались. Поражением завершился гостевой матч с «Химками» (0:3), гостевая игра с «Сочи» (1:2) и домашняя встреча с «Ростовом» (3:4). Нижегородцы не забили всего в одной встрече. На домашней арене команда забивает не менее 2 мячей за матч.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» в зоне стыковых игр. Команда расположилась на 13-й строчке с 5 очками. Разница голов 8:12. Отрыв от зоны прямого вылета 4 балла. У «Торпедо» и «Урала» по одному очку. Отставание от спасительного 12-го места один балл. По 6 очков у «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Локомотива». Игру с «Динамо» может пропустить защитник Даниил Корнюшин из-за мышечной травмы. Дисквалифицированных нет.

«Динамо»

В шестом туре РПЛ столичный клуб продлил серию без поражений до шести матчей. Бело-голубые чередуют ничьи с победами в новом сезоне — по три результата. В последней игре чемпионата «Динамо» дома обыграло «Спартак» 1:0. Автором единственного гола стал Константин Тюкавин. 20-летний форвард воспользовался ошибкой соперника и убежал один на один с голкипером. Для Тюкавина мяч стал первым в сезоне. Для бело-голубых победа на домашней арене стала первой с 2008 года над «Спартаком».

Всего в чемпионате у команды три победы и три ничьи. Кроме «Спартака» бело-голубые обыграли «Крылья Советов» 2:0 в гостях и «Торпедо» 4:0 дома. Все победы «сухие». «Динамо» не пропускает в трех играх подряд, всего в 4 из 6 матчей. Вничью завершилась домашние игры с «Краснодаром» 0:0 и «Ростовом» 1:1. В гостях «Динамо» сыграло 3:3 с «Факелом», упустив преимущество в два гола.

В турнирной таблице РПЛ столичный клуб на четвертом месте с 12 очками. Отставание в один балл от ЦСКА и «Спартака». Отставание от лидера турнира составляет два очка. В случае победы «Динамо» временно выйдет на первое место в турнирной таблице. Разница голов в 6 встречах 11:4. По надежности обороны бело-голубые уступают только «Зениту». Травмированных в составе команды нет. Из-за удаления в матче со «Спартаком» игру пропустит полузащитник Никола Моро. Под вопросом участие в матче Эдена Карзева. «Динамо» пока не зарегистрировало новичка.

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Динамо», 27 августа 2022

История матчей команд насчитывает всего три игры. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами в чемпионате. «Динамо» выиграло 1:0, «Пари НН» был сильнее 2:1. Еще один матч пришелся на Кубок России. «Динамо» победило 3:0 на домашней арене.

Статистические тренды в результатах команд:

ТМ2,5 с коэффициентом 1,85 от «Винлайн» — не более 2 мячей забивалось в 6 из 8 домашних матчей «Пари НН» в РПЛ;

Победа «Пари НН» с форой +1 с коэффициентом 1,54 от «Винлайн» — ставка сыграла в 11 домашних играх нижегородского клуба в РПЛ.

В игре с «Факелом» бело-голубые пропустили три мяча, всего четыре в турнире. В трех крайних играх «Динамо» не пропускает. Новый главный тренер столичного клуба сделал ставку на надежную оборону. Команда занимает третье место по допущенным моментам у своих ворот и только девятое по числу опасных моментов у ворот соперника. «Динамо» сильнее своего оппонента по составу, подготовки и тактике. Как и в игре против «Спартака» «Динамо» сыграет надежно в обороне и судьбу матча решат 1-2 гола. Ставка на матч: победа «Динамо» с коэффициентом 1,77 по линии букмекерской конторы Winline.

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