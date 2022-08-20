Защитник «Факела» Божин: «В Медиалиге не вижу чего-то сверхъестественного. Видео с матом не нужно профессиональному футболу»

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Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал о своем отношении к Медиалиге.

«Профессиональные клубы проводят различные акции – например, «Зенит» играл с болельщиками у Медного Всадника. Мы тоже общаемся с болельщиками, когда выходим со стадиона, не абстрагируемся. 

Не вижу чего-то сверхъестественного в Медиалиге. Да, они выпускают на YouTube видео, где матерятся и прочее, но профессиональный футбол не будет такое показывать, это и не нужно показывать. В профессиональном футболе главное – футбол. 

А так – каждая команда сейчас ведет свой канал, выкладывает видео. Но понятно, что с матом никто ничего не будет выкладывать. Медиалига привлекает молодежь контентом, который в РПЛ и Первой лиге не могут показать на публику – и правильно.  

А Медиалига ни от кого не зависит и делает, что хочет. Вот пускай они в Медиалиге и играют», – сказал Божин.

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