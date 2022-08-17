Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 22.08.2022, АПЛ, прогноз на футбольный матч

В понедельник, 22 августа, в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд» встретятся в матче «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» в рамках 3-го тура Чемпионата Англии по футболу. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. В этом поединке встретятся 2 величайших клуба мира, которые стартовали в чемпионате не лучшим образом. Чья возьмет, узнаем с вами в ближайшие викэнд.

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Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» прошлый сезон в АПЛ провел неудачно и занял там лишь 6-ую позицию в таблице, не попав в сильнейший европейский турнир – Лигу Чемпионов, а добыв путевку лишь в Лигу Европы. Они показывали нестабильные результаты на протяжении большей части сезона и это не позволило им попасть в пятерку сильнейших. Набрали они тогда 58 очков в 38 матчах и 11 очках остановились от пятого «Арсенала».

«Красные дьяволы» перед новым игровым сезоном потерпели серьезные потери в своем стане, а именно в лице Хуана Маты, Кавани, Погба, Матича, Лингарда, Теллеса, Перейры, часть из которых отправили в аренду, а кого то продали. Но при этом вернули себе из аренды Марсьяля, Туанзебе, Диалло, а также подписали трех новых игроков: Тирелл, Эриксен и Лисандро.

«Манчестер Юнайтед» крайне неудачно стартовал в новом сезоне АПЛ, где в первых 2-ух туров не набрал ни одного балла. Сейчас же они замыкают последнюю 20-ую строчку в таблице чемпионата и забили лишь 1 гол при 6 пропущенных. Если же в рамках 1-го тура с «Брайтоном» манчестерская команда смотрелась неплохо и уступила с минимальным преимуществом в счете (1:2), то во втором туре против «Брентфорда» в их защите творился просто коллапс, отсюда и разгромное поражение (0:4), где все 4 мяча были забиты до 35-ой минуты встречи. Подопечным Ден Хаага стоит задуматься о дальнейшем пути в чемпионате, ведь такое количество ошибок для команды такого уровня непростительно.

Футбольный клуб «Ливерпуль»

Команда Клоппа уже каждый год стабильно один из самых главных претендентов на трофей в АПЛ. И в прошлом сезоне ливерпульцы это доказали, где нога в ногу шли в борьбе за трофей с «Манчестер Сити». Пусть золотые медали АПЛ им тогда не достались, но трофей в лице Кубка Англии им удалось завоевать. И перед стартом текущего чемпионата ливерпульцы забрали Суперкубок Англии, где смогли обыграть в непростом поединке «Манчестер Сити» (3:1), вырвав победу в концовке встречи усилиями Салаха и Нуньеса.

Из существенных потерь в составе команды можно выделить уход двух атакующих игроков Дивока Ориги в «Милан» и Садио Мане в «Баварию». При этом из более менее известных игроков на смену пришел 23-летний нападающий Нуньес Дарвин из «Бенфики».

Ливерпульцы сейчас в таблице АПЛ занимает непривычную для себя 12-ю строчку и имеет в активе лишь 2 очка, набранных в 2-ух турах. «Сити» оторвались уже на 4 балла и пора уже им побеждать.

«Мерсисайдцы» в стартовом туре нового сезона Чемпионата Англии разошлись миром (2:2) с «Фулхэмом», где 2 раза по ходу матча обыгрывались.

А в рамках 2-го тура ничья (1:1) в домашней игре с «Кристал Пэлас», где было колоссальное преимущество ливерпульцев во всех игровых компонентах, но удаление в начале второго тайма при счете (0:1) не позволило в большей степени сделать камбэк в матче и они смогли лишь отыграться.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Команды в последних 5 очных матчах сыграли следующим образом:

12.07.22 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 4:0;

19.04.22 «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» 4:0;

24.10.21 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 0:5;

13.05.21 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 2:4;

24.01.21 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 3:2.

«МЮ» в последних 4-х очных встречах трижды проиграл ливерпульцам и лишь в последнем товарищеском матче смогли обыграть их. Причем все встречи были результативными и ни разу не было менее 4-х забитых голов.

Оба игровых коллектива неудачно вкатились в сезон и на старте уже растеряли приличное количество очков. Но при этом проблем в игровой дисциплине у «МЮ», а в особенности в защитных редутах, гораздо больше чем у ливерпульцев, которые показывают более качественный футбол. «Манчестер Юнайтед» на спаде уже продолжительное время и сложно пока представить их в конкурировании с «Ливерпулем». Команде Клоппа же нужна победа в предстоящей встрече, чтобы в гонке за трофей АПЛ не дать уйти вперед «Сити», поэтому думаю все же они добьются победы, но она будет непростой, но при этом зрелищной на голы.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Манчестер Юнайтед» – 5.20;

Победа «Ливерпуль» – 1.55;

Ничья – 4.50;

ТБ (2,5) – 1.49;

ИТБ2 (1,5) – 1.47;

Обе забьют-да – 1.60.

Вероятный исход: П2, ТБ (2,5), ИТБ2 (1,5).

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