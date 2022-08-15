Динамо — Спартак прогноз на матч 6-го тура МИР РПЛ 20 августа, прогноз на футбольный матч

В рамках шестого тура РПЛ сыграют «Динамо» — «Спартак». Команды сыграют в Москве на поле стадиона «ВТБ-Арена». Начало дерби в 17:30 по московскому времени.

Гости не проигрывают «Динамо» 8 матчей в РПЛ, идут лидерами чемпионата, но в дерби получили статус незначительного аутсайдера. Букмекерская контора «Винлайн» предлагает следующие коэффициенты на матч РПЛ:

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2,625 на победу «Динамо»;

3,76 на ничью;

2,81 на победу «Спартака»;

2,15 на ТМ2,5;

1,86 на ТБ2,5;

1,63 на «обе забьют — да»;

2,22 на «обе забьют — нет».

В прошлом сезоне команды сыграли три матча. В Кубке России «Спартак» обыграл «Динамо» 2:1 в финале турнира. В рамках РПЛ красно-белые были сильнее в гостях 2:0, а дома сыграли вничью 2:2.

«Динамо»

«Динамо» входит в четверку команд, которые пока не проигрывают в чемпионате. У бело-голубых две победы и три ничьи. В последнем туре столичный клуб сыграл 0:0 с «Краснодаром» дома. Матч стал третьим в сезоне и вторым подряд без пропущенных мячей. У столичного клуба ничьи 1:1 с «Ростовом», 3:3 с «Факелом» и 0:0 с «Краснодаром». Победили бело-голубые 4:0 «Торпедо» и 2:0 «Крылья Советов».

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» на пятом месте с девятью набранными очками. В активе бело-голубых 10 забитых и 4 пропущенные мяча. По игре дома столичный клуб на седьмой строчке с пятью очками. В трех играх одна победа и две ничьи. Разница голов 5:1. Дисквалифицированных и травмированных в команде нет.

На дистанции в десять последних матчей у бело-голубых 4 победы, 4 ничьи и 2 поражения. Серия без проигранных матчей длится 8 игр. Разница голов на дистанции 20:14. В шести из десяти встреч было забито три и более гола. В половине матчей отличились обе команды. «Динамо» не забило всего в одной встрече.

«Спартак»

«Спартак» сумел прервать серию неудачных игр с «Сочи». На домашней арене красно-белые отправили в ворота гостей три безответных мяча. Победа стала четвертой подряд в РПЛ после стартовой ничьей с «Ахматом» 1:1 в Грозном. Помимо «Сочи» «Спартак» обыграл «Краснодар» 4:1 в гостях, «Оренбург» 4:1 дома, и «Урал» 2:0 в гостях. В каждой из пяти встреч красно-белые забивают. В четырех крайних играх прошла ставка ИТБ1,5 на «Спартак».

Благодаря уверенной победе «Спартака» в пятом туре, столичный клуб вышел в единоличные лидеры РПЛ. В турнирной таблице у красно-белых 13 очков и первое место. Это первый случай с сезона 2016/2017 когда «Спартак» является единоличным лидером чемпионата. У столичного клуба лучшая атака в турнире. Разница голов 14:3. На втором месте идет ЦСКА с показателем 12:5. По игре в гостях подопечные Гильермо Абаскаля в лидерах. У красно-белых 7 очков в 3 встречах. «Спартак» выиграл два матча и один раз сыграл вничью. Разница голов 7:2. Дисквалифицированных игроков нет. В лазарете находится Виктор Мозес.

На дистанции в 10 игр у «Спартака» только одно поражение 0:4 от «Зенита» в матче за Суперкубок. В остальных встречах 2 ничьи и 7 побед. Баланс голов 24:12. В 8 из 10 матчей было забито три и более гола. В шести встречах команды обменялись голами. «Спартак» не забил только в одном матче. Если брать гостевые игры, то красно-белые пропустили в 8 встречах, ставка на обмен голами прошла в 6 матчах.

Прогноз на матч АПЛ «Динамо» — «Спартак», 20 августа 2022

Матч шестого тура РПЛ станет 206 очной игрой команд. Баланс побед 79:56 в пользу «Спартака», при 70 ничьих. Разница голов 291:255. В 10-ти крайних играх в РПЛ «Спартак» проиграл всего один раз, при 4 ничьих и 5 победах. В статусе хозяев поля «Динамо» не обыгрывает «Спартак» в РПЛ в 10 играх: 9 поражений и 1 ничья. Разница голов 25:8.

Статистические тренды в противостоянии команд:

ТБ2,5 с коэффициентом 1,86 — три и более гола команды забили в 7 из 10 игр на домашней арене «Динамо»

ИТБ1,5 «Спартак» с коэффициентом 1,60 — красно-белые забивают не менее 2 мячей в 9 из 10 очных игр в статусе гостей;

П2 с коэффициентом 2,81 — «Спартак» победил в 9 из 10 очных гостевых матчах в РПЛ.

«Динамо» слабо сыграл в домашней игре с «Краснодаром». Гости были активнее в атаке и ближе к голу. «Спартак» хорошо сыграл в атаку в игре с «Сочи». У гостей были моменты сократить отставание в счете, но не хватило точности в завершении. Уровень мастерства нападающих «Динамо» выше, чем у «Сочи». Игра с «Краснодаром» стала исключением, где связка Грулев — Смолов — Захарян ничего не смогла сделать с обороной соперника. «Спартак» более сильный раздражитель для «Динамо». Команды сыграют активнее и без голов не уйдут. Ставка на матч: «обе забьют — да» и ТБ2,5. Коэффициенты от букмекера «Винлайн» 1,63 и 1,86. Комбинированная связка ТБ2,5 с обменом голами идет за 2,03.

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