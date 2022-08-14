«Отмотать назад»: «Рубин» подготовил специальную программу для болельщиков перед матчем с «Кубанью»

В рамках пятого тура Мелбет-Первая лига казанский «Рубин» сыграет с «Кубанью» в понедельник, 15 августа в 19:30 по местному времени на «Ак Барс Арене».

Начиная с 18:00 на западной и восточной трибунах «Ак Барс Арены» всех болельщиков будет ждать фотозона, аэрохоккей, тату-принтер и многое другое.

Любой желающий сможет бросить вызов игрокам МФК «Рубин» и сразиться с ними в Sega, Dendy и кикер-футбол.

Приходите хорошо провести время и обязательно поддержите любимый клуб!

Билеты на матч доступны по ссылке.