«Отмотать назад»: «Рубин» подготовил специальную программу для болельщиков перед матчем с «Кубанью»

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В рамках пятого тура Мелбет-Первая лига казанский «Рубин» сыграет с «Кубанью» в понедельник, 15 августа в 19:30 по местному времени на «Ак Барс Арене».   

Начиная с 18:00 на западной и восточной трибунах «Ак Барс Арены» всех болельщиков будет ждать фотозона, аэрохоккей, тату-принтер и многое другое. 

Любой желающий сможет бросить вызов игрокам МФК «Рубин» и сразиться с ними в Sega, Dendy и кикер-футбол.

Приходите хорошо провести время и обязательно поддержите любимый клуб!

Билеты на матч доступны по ссылке

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