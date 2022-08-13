«Зенит» – большой фаворит матча с ЦСКА, но кэф на армейцев заманчив. Ставьте на главную игру уик-энда и боритесь за 450 млн рублей от «Лиги Ставок»!

В 5-м туре РПЛ «Зенит» принимает ЦСКА.

«Зенит» с 8 очками идет 4-м в турнирной таблице, а ЦСКА лидирует, набрав 10 баллов. Обе команды неплохо начали сезон: питерский клуб пока пропустил лишь однажды и одержал две крупные победы, а армейцы выиграли 3 матча из 4. При этом в очных матчах ЦСКА не побеждает «Зенит» в РПЛ с 2018 года, проиграв последние 5 встреч.

Букмекеры считают команду тренера Сергея Семака серьезным фаворитом: коэффициент на ее победу составляет 1,55 против 5,80 за красно-синих. Ничью можно взять за солидные 4,50 (впрочем, за последние 7 матчей в лиге команды поделили очки лишь однажды).

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