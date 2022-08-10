Альмерия — Реал Мадрид прогноз на матч 1-го тура Ла Лиги 14 августа, прогноз на футбольный матч

«Альмерия» вернулась в Ла лигу спустя 7 лет и сразу получила в соперники мадридский «Реал», который будет защищать чемпионский титул. Матч «Альмерия» — «Реал» пройдет в Альмерии на поле стадиона «Хуэгос Медитерранеос». Начало матча первого тура Ла Лиги в 23:00 по московскому времени.

Получите фрибет без условий до 10 000₽ после регистрации и ставьте на этот матч совершенно без риска

Дебютант Ла Лиги ожидаемо получил статус аутсайдера в матче с действующим чемпионом. Букмекерская контора «Винлайн» предлагает следующие котировки на исход и результативность игры:

7,30 на победу «Альмерии»;

5,15 на ничью;

1,458 на победу «Реала»;

2,39 на ТМ2,5;

1,52 на ТБ2,5;

1,75 на «обе забьют — да»;

2,025 на «обе забьют — нет».

Последний раз команды играли в сезоне 2014/2015. «Реал» выиграл обе встречи в чемпионате. Победа 3:0 дома и 4:1 в гостях.

«Альмерия»

«Альмерия» стала победителем Сегунды в сезоне 2021/2022. Команда до последнего тура вела борьбу за чемпионский титул. На финише сезона у команды было 81 очко. Столько же набрал «Реал Вальядолид», занявший второе место. На один балл меньше набрал «Эйбар». В 42 матчах второго дивизиона у «Альмерии» 24 победы, 9 ничьих и 9 поражений. Разница голов 68:35. Команда завершила сезон с самой надежной обороной.

Состав команды покинули два возрастных футболиста. Свободными агентами ушли 34-летний вингер Хуан Вильяр и 32-летний голкипер Георгий Макаридзе. На усиление состава «Альмерия» потратила 17,6 млн евро, сделав ставку на молодых игроков. Самое дорогое приобретение клуба — 18-летний Каики из «Сантоса» за 7 млн евро. Также состав команды пополнили Марко Миланович из «Партизана», Алехандро Посо из «Севильи», Гуй Гедес из «Витории Гимараэш», Срджан Бабич из «Црвены Звезды» и Арнау Сола из «Барселоны». Самому старшему из них 26 лет.

В процессе подготовки к дебютному сезону в Ла Лиге «Альмерия» провела шесть товарищеских матчей: три победы и три поражения. Команда чередовала победы с поражениями. «Альмерия» обыграла 1:0 «Вележ», 3:2 «Сан Фернандо» и 1:0 «Картахену». Проиграла команда 1:2 «Кордобе», 2:3 «Гранаде» и 1:2 «Аль-Хиляль».

«Реал» Мадрид

Столичный клуб воспользовался проблемами конкурентов и без серьезной борьбы оформил очередной чемпионский титул. В чемпионате «сливочные» привезли «Барселоне» 13 очков. Всего в чемпионате «Реал» набрал 86 очков в 38 встречах. Разница голов 80:31. По результативности атаки «Реал» стал первым в чемпионате, по надежности обороны уступил только «Севилье», которая пропустила 30 мячей. В 38 играх у «сливочных» 26 побед, 8 ничьих и 4 поражения. К чемпионству в Ла Лиге «Реал» добавил триумф в Лиге чемпионов. В финале подопечные Карло Анчелотти обыграли «Ливерпуль» 1:0. На пути к финалу были сильнее ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити».

В межсезонье «Реал» расстался с тремя игроками в статусе свободного агента. Столичный клуб покинули Иско, Гарет Бэйл и Лука Йович. Все трое не были игроками стартового состава. Также команда продала Майораля, Кудо, Гутьерреса и Чуста. Главным трансфером на вход стала покупка Орельена Чуамени из «Монако» за 80 млн евро. Свободным агентом подписали защитника Антонио Рюдегера из «Челси».

«Реал» провел подготовку к чемпионату Испании в США, где принял участие в трех товарищеских матчах. В трех играх три разных результата. В первом матче «Реал» проиграл «Барселоне» 0:1. Во второй игре сыграл 2:2 с «Америка» Мехико и завершил американское турне победой 2:0 над «Ювентусом». 2 из 4 голов на счету Карима Бензема. Француз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Прогноз на матч Ла Лиги «Альмерия» — «Реал» Мадрид, 14 августа 2022

Противостояние команд насчитывает 12 матчей и у «Альмерии» всего одна победа в активе. «Реал» выиграл 9 раз, 2 раза команды сыграли вничью. Разница голов 38:10 в пользу столичного клуба. На домашней арене «Реал» выиграл 6 матчей из 6, на выезде только 3 победы в 6 играх.

Статистические тренды в противостоянии команд:

ИТМ2,5 «Реала», коэффициент 1,59 — ставка сыграла в 13 из 17 гостевых матчей «Реала» в Ла Лиге.

ТБ2,5, коэффициент 1,52— ставка сыграла в 9 из 12 очных матчей;

ИТБ0,5 «Альмерии», коэффициент 1,59 — «Альмерия» забивает в 5 из 6 домашних очных матчах.

«Альмерии» как дебютанту Ла Лиги понадобится время на адаптацию к более высокому классу игры. В битве с чемпионом сложно рассчитывать на очки, даже на домашней арене. «Реал» провел точечное усиление и расстался с игроками, кто не проходил в состав. «Сливочные» подтвердят статус фаворита пары. Для ставки на матч можно выбрать победу «Реала» за 1,458, победу «Реала» с форой -1,5 за 2,17 по линии букмекера «Винлайн».

Получите фрибет без условий до 10 000₽ после регистрации и ставьте на этот матч совершенно без риска

Где смотреть Альмерия – Реал