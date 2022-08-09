👑«Реал» готов взять Суперкубок УЕФА в 5-й раз. А вас ждет бонус🎊

Фонбет дарит Суперфрибет на Суперкубок!

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10 августа в Хельсинки состоится матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и франкфуртским «Айнтрахтом». Испанцы готовы выиграть трофей в пятый раз и сравняться по этому показателю с рекордсменами – «Барселоной» и «Миланом».

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Акция действует с 12:00 мск 8 августа по 10 августа.