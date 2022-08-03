Логашов закончил профессиональную карьеру в 30 лет. Он будет играть в Медиалиге

Бывший защитник «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов завершил профессиональную карьеру.
30-летний футболист будет выступать на любительском уровне в Медиалиге за клуб «Броук Бойз».
«Я устал от профессионального футбола. Все, хватит. Сейчас я буду только тут, в медийном футболе», – заявил Логашов.
Защитник также играл за «Анжи», «Факел», «Тосно» и другие российские команды.
С «Ростовом» и «Локомотивом» он выигрывал Кубок России.
В «Броук Бойз» Арсений будет играть вместе с Сергеем Давыдовым, Георгием Тигиевым, Антоном Сосниным и Виталием Дьяковым.