Логашов закончил профессиональную карьеру в 30 лет. Он будет играть в Медиалиге

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Бывший защитник «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов завершил профессиональную карьеру.

30-летний футболист будет выступать на любительском уровне в Медиалиге за клуб «Броук Бойз».

 «Я устал от профессионального футбола. Все, хватит. Сейчас я буду только тут, в медийном футболе», – заявил Логашов.

Защитник также играл за «Анжи», «Факел», «Тосно» и другие российские команды.

С «Ростовом» и «Локомотивом» он выигрывал Кубок России.

В «Броук Бойз» Арсений будет играть вместе с Сергеем Давыдовым, Георгием Тигиевым, Антоном Сосниным и Виталием Дьяковым.

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